Duo loopt zich warm om Ghosn op te volgen bij Renault

De dagen van Carlos Ghosn als voorzitter-CEO van de autogroep Renault lijken geteld. Volgens de Franse media wordt hij opgevolgd door een tandem.

Het lijkt erop dat aan Ghosns tijd als topman van Renault een einde komt. De Franse automaker had de in Japan in ongenade gevallen manager tot nu alleen op non-actief gezet, waardoor hij zelfs na zijn ontslag bij de Japanse partnerbedrijven Nissan en Mitsubishi de titel van PDG of président-directeur général behield.

Maar onlangs liet de Franse minister Bruno Le Maire namens grootaandeelhouder de Franse staat weten dat aan een vervanger moest worden gedacht. Donderdag komt het bestuur van Renault bijeen om over de leiding van het bedrijf te praten.

Volgens de Franse media is het een uitgemaakte zaak dat Ghosn moet opstappen. Er wordt zelfs al volop gespeculeerd over zijn afscheidsvergoeding.

Tandem

Renault zou er volgens onder meer het persbureau AFP aan denken de PDG-functie te splitsen. Thierry Bolloré, die ad interim de functie van algemeen directeur invult, zou officieel aangesteld worden als CEO en Jean-Dominique Senard, de topman van de bandenfabrikant Michelin, zou voorzitter worden van Renaults raad van bestuur.

De keuze voor Bolloré ligt voor de hand. Hij was onder Ghosn al de nummer twee. Senard was al van plan in mei bij Michelin te stoppen. Ook Ghosn werkte eerder jarenlang voor de bandenfabrikant. Renault geeft tot de cruciale raad van bestuur van donderdag geen commentaar.

Koude cel

Ghosn blijft in de Japanse cel. Een rechter heeft zijn jongste verzoek tot vrijlating op borgtocht afgewezen, ondanks verschillende toezeggingen van de 64-jarige Libanees-Braziliaanse Fransman.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Zo wilde Ghosn een hogere borgtocht betalen en stelde hij voor om een appartement in Tokio te huren, een enkelband te dragen en zijn paspoort in te leveren. Ook zou hij zelf zijn bewaking willen financieren. De gevallen automagnaat benadrukt onschuldig te zijn en dat te willen bewijzen.