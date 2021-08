Duurste Porsche wordt nog wat duurder

Deze Porsche 917K schitterde in 1971 in de film ‘Le Mans’.

Op een veiling van oldtimers en racewagens bij Sotheby’s zijn volgende week alle ogen gericht op een Porsche 917K uit 1970. De bolide, ooit een filmster, wordt geschat tussen 16 en 18,5 miljoen dollar en kan zo zijn eigen record kloppen.

De Porsche 917K schitterde in de film ‘Le Mans’ uit 1971, met de legendarische acteur Steve McQueen achter het stuur. De film was gebaseerd op de 24 uur van Le Mans van 1970, waar de Porsche echt aan de start stond. David Hobbs en Mike Hailwood waren de piloten. Ze crashten na vijf uur en verdwenen uit de wedstrijd. De bolide kon worden gered en was daarna geregeld op de Europese racecircuits te zien, onder meer in Zolder.

In 1974 eindigde zijn racecarrière toen de familie Chandon, bekend van het champagnemerk Moët & Chandon, hem kocht. De auto stond vervolgens jarenlang stof te vergaren in een klein museum.

De Porsche-verzamelaar Mike Amalfitano uit Florida kocht de wagen in 1987 en liet hem in zijn oorspronkelijke staat restaureren. Daarna nam de Porsche deel aan enkele racewedstrijden voor historische wagens. Nadat Amalfitano in 2009 onverwacht was overleden, veranderde de auto een paar keer van eigenaar.

In 2017 werd hij voor 14 miljoen dollar geveild, wat hem tot de duurste Porsche ooit maakte. Volgende week laat de koper, wiens naam niet bekend is, zijn wagen veilen bij het veilinghuis Sotheby’s in Monterey, Californië. Hij wordt geschat tussen 16 en 18,5 miljoen dollar, en kan dus zijn eigen record kloppen.

De hoge waardering is niet alleen te danken aan de goede staat - je kan er zo de straat mee op. Volgens Sotheby’s is deze Porsche ook een van de best gedocumenteerde uit de geschiedenis. Alle details van waar hij reed, welke herstellingen hij onderging zijn bekend. Ook zijn filmoptreden drijft de prijs nog wat op.