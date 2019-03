Duurste Tesla's worden nog wat duurder

Minder dan twee weken geleden kondigde topman Elon Musk nog aan dat Tesla bijna al zijn winkels zou sluiten en zich volledig op onlineverkoop zou toeleggen. Slechts enkele winkels zouden openblijven en omgevormd worden tot 'galerijen' of infopunten over elektrisch en autonoom rijden. Eind december telde Tesla wereldwijd 378 winkels.

Nu komt de Amerikaanse autobouwer daar dus op terug. 'De voorbije twee weken hebben we elk Tesla-winkelpunt geëvalueerd en hebben we beslist om beduidend meer winkels open te houden dan aanvankelijk was aangekondigd', luidt het in een mededeling. Ook zullen enkele winkels op visibele locaties die al de deuren sloten, weer open gaan. Maar dan wel met minder personeel en met minder auto's waarmee kopers meteen kunnen wegrijden.