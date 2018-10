Dyson bouwt fabriek voor elektrische auto

De elektrische auto van Dyson, de maker van zakloze stofzuigers, lijkt er snel aan te komen. Het Britse bedrijf wil vanaf 2021 de eerste e-auto's bouwen in Singapore.

Dyson kondigt aan een fabriek in Singapore te bouwen voor de productie van elektrische wagens. De fabriek moet in 2020 af zijn en in 2021 moet de eerste auto van de band rollen.