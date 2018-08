Dyson bouwt vliegveld om tot testbaan voor elektrische auto

Het Britse Dyson, bekend van de zakloze stofzuiger, investeert 221 miljoen euro in een voormalig vliegveld. Het heeft plannen om het om te bouwen tot een testbaan voor elektrische auto's die het bedrijf wil gaan bouwen.

De site in Hullavington, in Zuidwest-Engeland, werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als vliegveld. De Britse producent van huishoudapparaten Dyson kocht de site twee jaar geleden al aan en gaat nu zijn ingenieurs vestigen in het nieuwe onderzoekscentrum op het voormalig vliegveld. Het heeft daarvoor twee oude hangars uit 1938 gerestaureerd. Bovendien zijn er nog 3 extra gebouwen in aanbouw.

De groep kondigt tegelijkertijd ook aan dat hij ongeveer 120 miljoen pond, bovenop de al geïnvesteerde 84 miljoen pond, investeert om de ruim 15 kilometerlange landingsbaan om te vormen tot een testbaan. 'Het wordt een testcampus voor voertuigen van wereldniveau', zegt Dyson-topman Jim Rowan.

Overname

Het bedrijf dat ooit begon met zakloze stofzuigers in de late jaren 70 heeft sindsdien zijn activiteiten uitgebreid tot haardrogers, luchtreinigers en batterijen. Maar in september 2017 kondigde Dyson aan dat ze al drie jaar lang werken aan de lancering van een elektrische auto. Dat nieuws kwam niet als een verrassing, want er werd al langer over gespeculeerd nadat Dyson de Amerikaanse batterijproducent Sakti3 had overgenomen en een woordvoerder en directielid had weggekaapt bij de autobouwers Tesla en Aston Martin.

We moeten het idee van een auto helemaal herdenken en opnieuw uitwerken James Dyson Eigenaar

Lancering

Dyson ziet het groot. Het heeft nu al 400 mensen die aan het mysterieuze autoproject werken, maar wil dat aantal verhogen naar 700. Op de hele site in Hullavington, ongeveer 45.000 vierkante meter, zouden op termijn meer dan 2.000 werknemers tewerkgesteld moeten worden.

In totaal heeft Dyson 2,2 miljard euro uitgetrokken voor het ontwerp van de auto en de batterijen om het voertuig aan te drijven. De lancering van de elektrische wagen is gepland rond 2021.

Geen sportwagen

In een interview aan GQ Magazine bleef de 71-jarige oprichter en eigenaar James Dyson geheimzinnig over de concrete uitwerking van de auto. Wat hij wel kwijt wou, was dat het geen sportwagen wordt, en dat de wagen gericht is op het premiumsegment en bijgevolg- zoals veel andere Dyson-producten -een hoog prijskaartje gaat hebben.

Dyson suggereerde zelfs dat het misschien niet eens gaat lijken op een auto zoals we die nu kennen. 'Wat we doen is redelijk radicaal. We moeten het idee van een auto helemaal herdenken en opnieuw uitwerken', zei hij.

Type batterij

Dyson is lang niet de eerste die zich stort op de boomende markt van elektrische wagens, maar wil het verschil maken met het type batterij. Waar veel fabrikanten de gangbare lithium-ion-accu gebruiken, zet Dyson net als Toyota in op de ontwikkeling van een 'solid-state'-variant. Die ou veel veiliger en efficiënter zijn dan de huidige lithiumtechnologie. De batterij zou niet alleen veel sneller moeten kunnen opladen, maar heeft ook het potentieel om het huidige bereik van een elektrische wagen te verdubbelen terwijl hij minder ruimte in de wagen inneemt.

Brits succesverhaal