EU beticht Duitse autobouwers van uitstootafspraken

De Europese Commissie kapittelt vrijdag BMW, Mercedes Benz-moeder Daimler en Volkswagen (de groep boven onder meer VW, Audi en Porsche). De Duitse automakers hebben zich schuldig gemaakt aan het maken van onderlinge afspraken over uitstoottechnologie, zo concludeert Brussel na een half jaar diepgaand onderzoek. Dat volgde op inspecties die werden uitgevoerd in oktober 2017.Het gaat wel nog maar om voorlopige conclusies.

BMW, Daimler en Volkswagen hebben volgens de EU in de periode 2006 tot en met 2014 beloofd elkaar niet te zullen beconcurreren met de ontwikkeling en de introductie van technologie voor het verminderen van uitstoot van diesel- en benzinewagens.

'Bedrijven kunnen op vele manieren samenwerken om de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Maar de EU-mededingingsregels laten hen niet toe om samen te spannen om exact het tegenovergestelde te doen: hun producten niet te verbeteren en niet te concurreren op kwaliteit. We zijn bezorgd dat dat in dit geval gebeurd is', citeert een persbericht van de Europese Commissie Vestager.