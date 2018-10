‘Een Chinese auto ziet er goed uit, tot je ermee rijdt'

Ondanks de dieselcrisis en smeulende handelsconflicten kijkt BMW-topman Harald Krüger zelfverzekerd naar de toekomst. ‘Niemand verkoopt zoveel elektrische auto’s als BMW.’

De eerste dag van het Autosalon in Parijs werd gedomineerd door een opmerkelijke maatregel van de Duitse regering. Die besliste maandagnacht dat Duitse autobouwers een korting aan klanten moeten aanbieden als die hun oude diesel inruilen voor een nieuwe auto. Zo wil bondskanselier Angela Merkel vermijden dat Duitse steden een dieselban invoeren.

Merkel wil de lokale autobouwers ook overtuigen op hun kosten een katalysator in te bouwen bij smerige diesels. Maar Harald Krüger, de CEO van de Beierse autobouwer BMW, veegt dat plan resoluut van tafel.

'Wij gaan klanten met een oudere dieselmotor van het type Euro 4 of 5 een premie aanbieden, maar geen nieuwe hardware installeren’, zegt hij in een interview met De Tijd.

‘De ontwikkeling van nieuwe hardware duurt 2 à 3 jaar. Bovendien zitten wij in een andere situatie dan de concurrenten. De Duitse overheid heeft ons nooit officieel verplicht dieselauto’s terug te roepen. Onze diesels zijn 30 procent efficiënter. Door het wagenpark te vernieuwen kunnen we veel sneller de omslag maken.’

Biedt BMW ook Belgische dieselklanten een premie aan?

Harald Krüger: ‘Nee, we focussen op de 14 Duitse steden waar de uitstoot van stikstofoxide (NOx) erg hoog ligt. Ik denk niet dat er in een stad als Brussel een dieselban kan komen. Dit is een specifiek Duits probleem.'

'De Europese Commissie heeft de Duitse regering gevraagd om haar uitstootplannen te verbeteren. Als Duitsland de doelen niet bereikt, dreigen andere maatregelen en kan er een ban op diesels komen.’

BMW was in 2013 een absolute voorloper met de elektrische i3. Maar uw bedrijf is die voorsprong kwijt nu Tesla, Jaguar en Audi veel aantrekkelijkere e-modellen op de markt brengen.

Krüger: ‘Wij zijn op dat gebied nog altijd het nummer een in Europa. Vorig jaar heeft BMW 100.000 elektrische auto’s verkocht, niemand verkoopt er zoveel als wij.'

BMW Omvat de merken BMW, Mini en Rolls-Royce Omzet (2017): 99 miljard euro Bedrijfswinst voor belastingen: 10,7 miljard euro Verkoop: bijna 2,5 miljoen auto’s Werknemers: 130.000 Harald Krüger (52) werkt sinds 1992 bij BMW, sinds 2015 als CEO

'Er is maar één bedrijf dat met ons kan concurreren qua volume, en dat is Tesla. Volgend jaar komt de elektrische Mini uit. Tegen 2021 zullen we vijf elektrische modellen hebben. We zitten dus op schema.’

2021 is nog lang. Bent u niet jaloers op Tesla of Audi, dat in Brussel nu al de elektrische SUV E-tron bouwt?

Krüger: ‘Nee, we moeten dit stap voor stap doen. Wij werken nu aan de iNext. Die zal volledig elektrisch, geconnecteerd én grotendeels autonoom rijden. Elektrificatie is één trend, maar autonoom rijden wordt nog veel belangrijker. Dat is een echte gamechanger.'

'Bij Tesla plaats ik één vraagteken. Als het in het derde kwartaal geen winst maakt met de verkoop van 50.000 Model 3’s, wat het doel is, dan heeft het een groot probleem. Een autobouwer moet niet alleen een product hebben, maar ook efficiënt werken. Als je alleen volume realiseert maar geen winst, maak je jezelf kapot, ook al ben je een early adopter.’

Hiernaast staat een enorme stand van de Chinese autogroep GAC. Haar auto’s verschillen amper van uw BMW’s.

Krüger: ‘Ja, zo lijkt het soms, tot je ermee rijdt. (lacht) Het is inderdaad opvallend dat er meer en meer Chinese automerken op dit Autosalon staan. Sommige zullen sterven, andere zullen overleven.’

Vreest u de concurrentie uit China meer dan Tesla?

Krüger: 'Ja, China is een ernstige concurrent. De Chinezen hebben een veel betere kostenbasis dan Tesla in de VS. Maar ik neem elk automerk serieus, ook Tesla. De aanwezigheid van nieuwe merken toont dat onze industrie nog altijd interessant genoeg is om geld mee te verdienen. Bovendien komt er met de e-mobiliteit en de digitalisering een technologische oorlog op gang.’

BMW scoort al jaren uitstekend in België, maar de verkoop ging dit jaar al 7 procent achteruit. Hoe verklaart u dat?

Krüger: ‘We voelen de onzekerheid over de steun van de overheid voor plug-inhybrides (de regering verstrengde de fiscale aftrek van ‘nephybrides’, waaronder heel wat BMW-modellen, red.). Maar de Europese verkoopcijfers in juli en augustus zijn totaal niet representatief door de invoering van de nieuwe Europese uitstoottest WLTP (die verplicht is sinds 1 september, red).’

Schermvullende weergave Volkswagen moest in afwachting van homologatie duizenden wagens parkeren op de leegstaande luchthaven BER nabij Berlijn. ©EPA

‘Ik verwacht dat de nieuwe test nog 6 à 9 maanden een impact op de verkoopcijfers heeft. BMW volgt de nieuwe testmethode al sinds begin dit jaar. Maar heeft u die foto’s gezien van de auto’s die een concurrent (Volkswagen, red.) op de luchthaven van Berlijn parkeerde? Die zijn nog niet gehomologeerd, maar komen binnenkort op de markt. De druk zal groot zijn om ze met kortingen kwijt te raken.'

'Ook zitten we met alle auto’s die voor 1 september nog snel zijn ingeschreven, en nu verkocht moeten worden. De impact van WLTP is dus erger dan gedacht. Wij hadden gehoopt dat onze concurrenten de situatie beter onder controle hadden en de markt niet zouden kapotmaken.’

BMW stuurde daarom onlangs een winstwaarschuwing uit. U verwees toen ook naar de internationale handelsconflicten. Hoe erg is de situatie?

Krüger: ‘Er spelen veel dingen: de brexit, het mogelijke handelsconflict tussen de VS en de EU, het al bestaande conflict tussen de VS en China. Onze business is gebaseerd op vrije handel. Als die niet bestaat, geeft dat problemen. Wij blijven investeren in Hongarije, de VS en China. Dat is de enige strategie die helpt, maar je betaalt er wel de rekening voor. De auto’s die we in de VS maken, worden alsmaar duurder in China.’

Een chaotische brexit lijkt onafwendbaar. Wat zal BMW dan doen?

Krüger: ‘Wij bereiden ons voor op een harde brexit. De kansen zijn fiftyfifty. We kunnen onze productie verschuiven tussen Oxford en Nederland (waar VDL NedCar BMW’s en Mini’s bouwt in Born, red.). We hebben de zomerpauze van onze Mini-fabriek in Oxford vervroegd van augustus naar april 2019.'

'Als het tot chaotische toestanden komt, waarbij trucks niet meer onder het Kanaal kunnen rijden, dan onderbreken we onze productie liever zelf op een geordende manier. Zo hebben we vier weken tijd om ons aan te passen. Maar we hebben een politieke oplossing nodig. Als die er niet komt, zijn er alleen maar verliezers aan beide kanten.’