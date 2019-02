'Een brommobiel is geen kartonnen doos' | De Tijd

Toon de deelmogelijkheden op sociale media Schermvullende weergave Het Franse Aixam is marktleider in brommobielen. ©Hollandse Hoogte / Philip Vanoutrive 7.000 vaak oudere Belgen doorkruisen het land met een 'brommobiel'. Maar rijden met een Aixam of Ligier herbergt gevaren. Zaterdagochtend vond in Sint-Genesius-Rode een tragisch ongeval plaats. Een SUV van Volvo reed frontaal in op een onverwacht afdraaiende Aixam. De 18-jarige chauffeur en een 15-jarige passagier overleden. Twee meisjes van 16 die in de koffer zaten, raakten zwaargewond. Het ongeval roept vragen op over de veiligheid van de kleine auto's waarvoor geen rijbewijs nodig is. Vias, het vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, wijst al langer op de gevaren voor de inzittenden. In 2017 werden 34 letselongevallen met een brommobiel genoteerd. 'In een brommobiel ben je eerder zelf in gevaar dan dat je anderen gevaar berokkent', zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. 'De brommobiel is eigenlijk een bromfiets met een carrosserie rond, maar is geen auto.' Populair Brommobielen hebben in België een kleine fanbasis. Eind vorig jaar reden 7.000 exemplaren rond in ons land. Drie merken domineren de markt. Het Franse Aixam (een samentrekking van de standplaats AIX-les-Bains en 'AutoMobiles') heeft 45 procent van de markt in handen. Aixam verkocht vorig jaar 267 nieuwe voertuigen in België. Dat aantal blijft al jaren stabiel. Grootste concurrenten zijn het Franse Ligier (vernoemd naar oprichter en voormalig F1-piloot Guy Ligier) en diens zustermerk Microcar. Zij zorgen samen voor een derde van de verkoop. Ook de Franse autobouwer Renault is met een variant van de elektrische Twizy actief op de markt van de brommobiel. Ouder publiek Vooral een ouder publiek valt voor de brommobiel. 'Ik verkoop aan dames die hun man verloren hebben en voor hun mobiliteit van hem afhankelijk waren', zegt Allison Tuyttens van invoerder Aixam Belgium. 'Ook zijn er klanten die al een paar keer geen autorijbewijs konden halen of de hoge verzekeringen van een gewone auto niet zien zitten.' Het ietwat opgefriste uiterlijk van de brommobiel trekt sinds enige tijd ook jongeren aan. Zo waren de vier inzittenden van de Aixam zaterdag 18 jaar of jonger. 'Enkel in Waals-Brabant verkopen wij modellen aan 16-jarigen', stelt Tuyttens vast. Goedkoop zijn de brommobielen niet. De goedkoopste Aixam, de Minauto Access, kost minstens 9.400 euro. Voor de elektrische Coupé GTI betaalt een koper zeker het dubbele. Brommobielen kosten dus amper minder dan de goedkoopste modellen van 'echte' autobouwers, al hebben ze een aantal andere voordelen (zie kader onderaan). Allison Tuyttens betreurt het ongeval in Sint-Genesius-Rode maar bestrijdt dat een Aixam gevaarlijk is. 'Brommobielen zijn geen kartonnen dozen. Er zit echt wel een kooi in', zegt ze. 'Helaas zijn de wetten van de fysica bij een botsing op iedereen van toepassing. Zoals een SUV weinig kans maakt tegenover een vrachtwagen, geldt voor de brommobiel hetzelfde tegenover een SUV', klinkt het bij Aixam zelf. Wat is een brommobiel? - Rijbewijs AM voor brommers noodzakelijk. Wie geboren is voor 1961 heeft geen rijbewijs nodig. - Een verzekering is verplicht maar goedkoper dan voor een gewone auto. Wegenbelasting hoeft niet betaald te worden. Technische keuring is niet nodig. - Een brommobiel moet ingeschreven worden. De voertuigen hebben ook een nummerplaat. - Minimumleeftijd chauffeur: 16 jaar. - Maximum 2 zitplaatsen. - Maximum snelheid: 45 km/u. - Maximumgewicht: 350 à 425 kg. Lees verder

