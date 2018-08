Een welgemikte steen in de kikkerpoel

Dat Tesla-oprichter Elon Musk het lastig heeft met de volgens hem ongefundeerde kritiek van beleggers en analisten op zijn bedrijf en de elektrische wagens die het bouwt, is geen geheim. Maar zijn aankondiging via Twitter dat hij Tesla van de beurs wil halen, kwam toch als een complete verrassing.

‘Am considering taking Tesla private at 420$. Funding secured.’ Met dit korte Twitter-berichtje gooide Elon Musk dinsdag een ferme steen in de kikkerpoel. En dat leidde tot een oorverdovend gekwaak. Analisten, commentatoren en financiële columnisten buitelden over elkaar heen met hun meningen over hoe die boodschap van Musk geïnterpreteerd moest worden.

Schermvullende weergave ©AFP

Maakte hij een grapje? Het getal 420 werd door sommigen gezien als een verwijzing naar cannabis - 20 april ofte 4/20 is de onofficiële feestdag van de cannabisgebruikers. Musk maakt wel vaker een grapje op Twitter. ‘Ondanks grote inspanningen om geld op te halen, inclusief door een massaverkoop van paaseieren, moeten we helaas aankondigen dat Tesla failliet is’, tweette hij eerder dit jaar. Dat was op 1 april. Een aprilvis dus. Maar het veroorzaakte toch nogal wat verwarring bij de beleggers.

Tweede these: probeerde hij de shortsellers een koekje van eigen deeg te bakken door de aandelenkoers van Tesla omhoog te stuwen? Dat lukte. Na zijn tweet sprong het Tesla-aandeel op de New Yorkse beurs omhoog van 295 naar 327 dollar. Tesla is een van de Amerikaanse bedrijven die het meest belaagd worden door shortsellers, (grote) beleggers die erop gokken dat de bouwer van elektrische wagens vroeg of laat struikelt. Dat die beleggers niet geloven in zijn project, daar heeft Musk het moeilijk mee.

Was het alleen zijn bedoeling de shortsellers een hak te zetten? Dan speelde hij een gevaarlijk spel, want dan was zijn tweet een vorm van koersmanipulatie. Nu is Musk een man die lak heeft aan regels en conventies en buiten de lijntjes durft te kleuren. En shortsellers durven ook weleens naar vuile trucs te grijpen. Maar de beursautoriteiten in de VS kunnen uiteraard niet dulden dat iemand de regels aan zijn laars lapt, ook al gaat het om een bejubelde ondernemer als Elon Musk. De regels moeten garanderen dat de beleggers vertrouwen kunnen hebben in de goede werking van de beurs. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft dan ook een onderzoek geopend naar de tweet van Musk.

Kortetermijnfixatie

De derde optie: de boodschap van Musk was serieus. Hij denkt aan een buy-out om Tesla van de beurs te halen tegen een prijs van 420 dollar per aandeel, een premie van bijna 25 procent boven op de gemiddelde beurskoers in juli.

Was hij te impulsief met zijn Twitter-berichtje? Musk deed in elk geval vervolgens veel moeite om duidelijk te maken dat hij het meende. Hij kwam snel met een mail naar de Tesla-medewerkers. Daarin stelde hij dat de kwartaalrapportering waartoe de beursnotering verplicht en de fixatie van de analisten op de korte termijn Tesla verhinderen om op lange termijn te werken, dat de grote schommelingen in de aandelenkoers de werknemers die aandelen of aandelenopties hebben zorgen baren, en dat er door de beursnotering mensen zijn - de shorters! - die er belang bij hebben de onderneming aan te vallen. De raad van bestuur van Tesla haastte zich bovendien om in een korte verklaring te bevestigen dat Musk het idee van een delisting had aangekaart.

Oké, het was geen grap, het was niet enkel bedoeld om de shortsellers pootje te lappen. Het is dus een reële piste, hoewel Tesla blijkbaar nog geen financieel adviseurs in de arm had genomen en Musk ook geen duidelijkheid verschafte welke financiers hij bereid had gevonden om de buy-out mee te betalen. Maar bon, de analisten, commentatoren en financieel columnisten stortten zich nu op de vraag hoe realistisch zo’n buy-out wel is. Dat leverde opnieuw een fel gekwaak op. En het gekwaak is niet unisono.

Elon Musk begint een worsteling met de krachten van de financiële markten.

Tesla heeft een beurswaarde van 65 miljard dollar. Het zou een van de grootste buy-outs ooit zijn. Waar gaat Musk de middelen daarvoor vinden, vragen sceptici zich af. Een voorwaarde voor een succesvolle buy-out is dat de schulden die worden aangegaan om de operatie te financieren op het bedrijf zelf geladen worden, en dat die vervolgens afbetaald worden met de cashflow die het bedrijf verdient. Maar Tesla zit al opgezadeld met heel wat schulden, en het bedrijf is tot nog toe verlieslatend: het verbrandt zowat 1 miljard dollar cash per kwartaal. Het traditionele buy-outmechanisme zal hier dus niet werken.

Bovendien, zeggen sommigen, is Tesla op de beurs nu al schromelijk overgewaardeerd. Zijn beurswaarde ligt hoger dan die van Ford of BMW, zonder dat daar enige economische rechtvaardiging voor is. Alleen een gek is bereid nog meer te betalen om het bedrijf van de beurs te halen. Musk heeft met Tesla een markt gecreëerd voor sportieve elektrische wagens. Maar autobouwers als Audi en Mercedes gaan zich nu ook op die markt begeven en worden voor Tesla te duchten concurrenten. ‘Tesla zal failliet gaan’, voorspelt Mark Spiegel van het hefboomfonds Stanphyl Capital in Financial Times.

Anderen dichten de buy-outplannen van Musk wel kans op slagen toe. De topman van Tesla wil in elk geval een aantal van de huidige aandeelhouders aan boord houden als het bedrijf weg stapt van de beurs. Zelf heeft hij een belang van 22 procent. Als hij partijen vindt die samen 30 miljard dollar op tafel willen leggen, is het financieringsplaatje rond.

Er is een overvloed aan geld in de wereld van de investeringsmaatschappijen. Als mogelijke partners voor de operatie worden groepen genoemd als het Japanse Softbank - aandeelhouder van Uber - en het Chinese Tencent - dat al een klein belang heeft in Tesla en aandeelhouder is van Snapchat en Spotify. En dan zijn er ook sommige staatsinvesteringsfondsen. Het Saoedische staatsinvesteringfonds heeft de voorbije weken in stilte een belang van 3 tot 5 procent opgebouwd in Tesla, onthulde Financial Times deze week. Het gaat om een investering van 2 miljard dollar.

Terugkrabbelen

Volgens analisten van de Duitse zakenbank Berenberg is het een slimme zet om Tesla van de beurs te halen. Het bedrijf moet dan zijn geheimen - financiële, technische en strategische - niet meer prijsgeven. De traditionele autobouwers verliezen zo het kompas waarop ze varen bij de ontwikkeling van hun elektrische wagens. Als ze niet meer weten waarmee Tesla bezig is, brengt dat extra onzekerheid voor hun investeringsplannen.