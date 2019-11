Eerste Ferrari voor mensen ‘die bang zijn voor sportauto's'

‘Met deze auto willen we mensen aantrekken die graag met een Ferrari willen rijden, maar er eigenlijk een beetje schrik voor hebben’, zei de commerciële baas van Ferrari Enrico Galliera donderdag bij de voorstelling.

De Roma, zoals het nieuwe model heet, is naar Ferrari-normen een ingetogen, comfortabele en ‘betaalbare’ auto. In Italië staat de auto vanaf volgende zomer in de showroom vanaf zo’n 200.000 euro. Belgische prijzen zijn nog niet bekend.