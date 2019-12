Eerste Tesla 'made in China'

Tesla start maandag met de levering van de eerste auto's die in China zijn geproduceerd.

In de spiksplinternieuwe gigafabriek van de Amerikaanse autofabrikant Tesla in Shanghai - een miljardeninvestering op 90 minuten rijden van het stadscentrum - vinden maandag 30 december de eerste leveringen plaats van Tesla's die ter plaatste zijn gemaakt. De eerste vijftien Model 3 sedans zijn bestemd voor mensen die voor Tesla werken.

Voor Elon Musk, topman en oprichter van Tesla, is dit een mijlpaal. Met de fabriek - die in een recordtempo werd gebouwd en ook de eerste is buiten de VS - hoopt hij een stevige voet tussen de deur te krijgen van wat nu al de grootste automarkt en binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook de grootste 'elektrische auto-markt' ter wereld wordt. Met de fabriek omzeilt hij tegelijk de importtarieven op Amerikaanse auto's.

De Chinese e-automarkt vertraagt omdat China zijn subsidies heeft verminderd.

Met zijn Model 3 gaat Musk de concurrentie aan met Chinese producenten van e-auto's zoals NIO en Xpeng Motors maar ook met wereldspelers als BMW, Audi en Daimler die eveneens een belangrijk graantje willen meepikken van de Chinese markt.

Musk wil tegen eind dit jaar minstens 1.000 auto's per week produceren in zijn Chinese fabriek. Op termijn mikt hij op drie keer meer.

Vrijdag werd het Model 3 in China toegevoegd aan de lijst van modellen die in aanmerking komen voor een vrijstelling van 10 procent van de aankooptaks in het land. De Tesla 'made in China' zal ongeveer 50.000 dollar kosten en en komt in aanmerking voor een Chinese overheidssubsidie van 25.000 yuan of 3.600 dollar per voertuig. De kans bestaat dat Tesla volgend jaar zijn prijs met 20 procent verlaagd naarmate het meer lokale componenten zal gebruiken en zo haar kosten kan drukken.

Een van Tesla's grootste toekomstige concurrenten op de Chinese e-automarkt, het in 2014 opgerichte Chinese NIO, heeft het ondertussen niet onder de markt. Het kijkt aan tegen een schuldenberg van 6 miljard dollar, voerde recent een herstructurering door en verminderde zijn marketinguitgaven. Volgens analisten zal uit de resultaten voor het derde kwartaal die maandag worden vrijgegeven, blijken dat NIO nog een lange weg heeft af te leggen voor het winstgevend wordt. Ook voor 2020 ziet het er volgens analisten niet rooskleurig uit. De Chinese e-automarkt vertraagt omdat China zijn subsidies heeft verminderd.

Europa

In 2021 moeten ook de eerste 'Europese Tesla's' van de band rollen. De vierde Tesla-fabriek - na de twee in de VS - komt in het Duitse Brandenburg, niet ver van de luchthaven van Berlijn. Daar zal in eerste instantie de nieuwe terreinwagen Model Y worden geproduceerd en op termijn ook het Model 3.

Momenteel worden alle Tesla's voor de Europese markt ingevoerd via de haven van Zeebrugge. Dat zijn er 3.500 tot 5.000 per kwartaal.

Tesla is onlangs door Bloomberg uitgeroepen tot het best presterende auto-aandeel van het afgelopen decennium.

Tesla is onlangs door Bloomberg uitgeroepen tot het best presterende auto-aandeel van het afgelopen decennium. Sinds de beursgang in 2010 won het aandeel liefst 1.190 procent. De globale autosector ging in tien jaar 158 procent vooruit. Tesla heeft nu een beurswaarde van 73 miljard dollar. Daarmee is het flink meer waard dan de traditionele Amerikaanse constructeurs General Motors en Ford Motor. Enkel Toyota (230 miljard dollar) en VW (98 miljard dollar) zijn hoger gewaardeerd.