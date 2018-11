Eerste groepsvordering in Duitsland tegen Volkswagen

De Duitse consumentenbeschermingsorganisatie (vzbv) beschuldigt Volkswagen ervan zijn klanten opzettelijk schade te hebben berokkend door software te installeren die het voertuig minder vervuilend maakte dan het werkelijk was. 'Volkswagen heeft gefraudeerd en moet zijn klanten daarvoor compenseren', zegt Klaus Müller, de voorzitter van de vzbv.

Vzbv heeft het verzoek overgemaakt aan de rechtbank van Braunschweig, op enkele kilometers van het historische hoofdkwartier van Volkswagen. De organisatie dient het verzoek niet toevallig vandaag in: vandaag treedt een wet in werking die zulke groepsvorderingen mogelijk maakt. Bovendien verjaren de feiten van dieselgate over twee maanden.