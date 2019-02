Eerste nieuwe Tesla's komen in Zeebrugge aan

Vanuit Zeebrugge worden ze verdeeld over de Europese markt, maakte Musk via Twitter bekend.

Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld. De komst van Tesla werd dan ook verwacht. International Car Operators (ICO) staat er in voor de behandeling en de opslag van de elektrische wagens. Hoeveel wagens precies verscheept worden, is niet bekend. In de wandelgangen circuleert het cijfer van 3.000 wagens per week.