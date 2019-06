Eerste trambus op waterstof

De acht trambussen die in Pau zullen rondrijden, zijn de eerste ter wereld met waterstoftechnologie als aandrijving. De trambussen rijden hybride elektrisch en op waterstof. Bij dat tweede proces worden waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse in de brandstofcel omgezet tot elektriciteit. De enige uitstoot die vrijkomt is waterdamp. Er komen dus geen broeikasgassen of luchtverontreinigende stoffen vrij.