Einde van de Volkswagen Beetle is in zicht

Automaker Volkswagen gaat stoppen met de productie van de Beetle oftewel de Kever. De laatste auto van het iconische model, dat overigens meermaals een facelift kreeg in de voorbije decennia, zal in juli volgend jaar in Mexico van de band rollen.

Porsche en Hitler

De Beetle kent zijn oorsprong diep in de vorige eeuw en werd ontworpen door Ferdinand Porsche. Dat gebeurde in opdracht van Adolf Hitler die een 'auto voor het volk' in gedachten had. De productie van de kever kwam pas echt op gang na de tweede wereldoorlog. In de jaren zestig was het model dusdanig populair, onder meer in de VS, dat Volkswagen zijn eerste fabriek op Amerikaanse bodem realiseerde, puur voor de productie van het wagentje.