Einde van een tijdperk: 'Machtige vakbondsman verlaat Volkswagen'

Bernd Osterloh, de voorzitter van de ondernemingsraad bij VW, wordt genoemd als personeelsdirecteur van de VW-truckdivisie Traton.

Coup de théâtre in Wolfsburg. Bernd Osterloh (64), Duitslands machtigste vakbondsman, verlaat Volkswagen om de personeelsdirecteur van VW’s truckdivisie Traton te worden. Dat melden verschillende media, waaronder de doorgaans goed geïnformeerde krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Het is niet voor het eerst dat het vertrek van Osterloh in de lucht hangt. De timing is wel opmerkelijk. De voorzitter van de ondernemingsraad clashte enkele maanden geleden met VW-topman Herbert Diess over diens contractverlenging en de aanstelling van de favoriete managers van Diess. De Oostenrijkse CEO broedt ook op snellere en drastischere besparingen om meer in elektrische voertuigen te kunnen investeren. De carrièreswitch van Osterloh zou topman Diess dus niet slecht uitkomen.

Osterloh werkt al 44 jaar bij VW. Hij startte in 1977 als arbeider en maakte daarna carrière in de ondernemingsraad van de autobouwer. De vakbondsman werd voor het eerst gekozen in 2002. Drie jaar later kwam hij aan het hoofd van de vakbondsdelegatie in de raad van bestuur, die de helft van de 20 zetels bezet. Door die blokkeringsmacht wordt Osterloh als de echte baas van de autoreus beschouwd.

Generatiewissel

De sterke vakbondsman krijgt nu de kans om personeelshoofd van Traton te worden, de truckpoot die onder meer de merken MAN en Scania herbergt. Als Osterloh ingaat op het aanbod, moet hij VW’s ondernemingsraad verlaten. Dat was hij in 2015 ook al van plan, maar toen bleef hij op post omdat de autobouwer zwaar onder druk stond door het dieselschandaal. Osterloh heeft al meermaals gewezen op het belang van een generatiewissel in de ondernemingsraad.

Zijn gedoodverfde opvolgster is de twintig jaar jongere Daniela Cavallo, sinds twee jaar de rechterhand van Osterloh in de ondernemingsraad. Cavallo is de dochter van een Italiaan die als een van de eerste gastarbeiders naar VW in Wolfsburg kwam. Door die roots vertegenwoordigt ze de grote groep van migranten uit Zuid-Europa die als tweede generatie aan de band staan in de Duitse fabriek.

Waarnemers verwachten een stijlswitch in de ondernemingsraad. Cavallo doet qua retoriek niet onder voor haar mentor en ze is ook even assertief. Wel pakt ze de zaken rustiger en minder agressief aan, luidt het. Cavallo werkt 27 jaar bij VW. Ze begon als kantoorbediende en werd in 2002 voor het eerst gekozen in de ondernemingsraad.