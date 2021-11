Elektrisch rijden wordt duurder

Chiptekorten, duurdere batterijen en hogere stroomprijzen sijpelen nu ook door naar rijders van elektrische auto's. Volkswagen schrapt zijn goedkoopste modellen, snellader Fastned verhoogt de tarieven.

Volkswagen heeft woensdag de goedkoopste 'Pure' versies van zijn elektrische volumemodellen ID.3 en ID.4 uit de catalogus gehaald. Volkswagen haalt de aanhoudende chiptekorten aan als reden om de basisversies uit het gamma te schrappen. Autobouwers kiezen er al geruime tijd voor om hun schaarse chips voor te behouden aan hun duurste modellen, waarop ze de hoogste winstmarges maken.

3.000 euro stijging De prijs van de basisversie van de Tesla Model 3 steeg sinds begin dit jaar met 3.000 euro tot 51.990 euro.

De ID.3 Pure kostte met zijn minst krachtige batterij 31.885 euro. Nu die uit het gamma is verdwenen is de ID.3 Pro de goedkoopste versie, maar die is met 38.095 euro ruim 6.000 euro duurder. Bij de SUV-versie van de ID.3, de ID.4, geldt een soortgelijk scenario: de goedkoopste versie van 39.485 euro verdwijnt. Een woordvoerder van Volkswagen-invoerder D'Ieteren zegt bij egear.be dat de goedkoopste Pure-versies weer in het gamma komen zodra de chipproblemen zijn opgelost en de productie weer op een normaal peil is gebracht.

Tesla

Volkswagen is niet de enige waar het instapmodel van zijn gamma elektrische auto's duurder werd. De prijs van de basisversie van de Tesla Model 3 steeg sinds begin dit jaar met 3.000 euro tot 51.990 euro.

De prijsstijgingen hebben wellicht ook te maken met de explosie van de prijzen voor grondstoffen van autobatterijen. Dat heeft er al toe geleid dat merken als Tesla en Mercedes-Benz voor hun goedkoopste modellen overschakelen op goedkopere LFP-batterijen. Daarmee omzeilen ze de snel stijgende prijzen van nikkel en kobalt, die de kern vormen van performantere NMC-batterijen. De prijs voor LFP-batterijen zakte vorig jaar al onder de als magisch beschouwde grens van 100 dollar per kilowattuur, terwijl dat voor NMC-batterijen op zijn vroegst in 2024 verwacht wordt, zo blijkt uit een studie van consultant IHS Markit.

LFP-batterijen worden al veel gebruikt in China, waar inmiddels een groot aanbod is van goedkope elektrische auto's, startend met micro-auto's van amper 4.000 euro. Die maken allemaal gebruik van LFP-batterijen.

De opmars van LFP geldt ook als een van de belangrijkste redenen van Umicore-rivaal Johnson-Matthey afgelopen donderdag om uit de recyclage van batterijmaterialen te stappen. Het bezorgde Umicore, dat zwaar heeft ingezet op de NMC-batterijtechnologie, een opdoffer op Euronext Brussel.

Duurdere elektriciteit

Terwijl de chiptekorten en stijgende grondstofkosten elektrische auto's duurder maken, wordt ook de brandstof voor elektrische auto's - stroom - duurder. Dat bleek woensdag toen snellaadpalenreus Fastned een ongeziene prijsverhoging van zijn tarieven doorvoerde.

De tarieven bij Fastned stijgen van 0,59 euro met 17 procent naar 0,69 euro per kilowattuur (KWh) in Belgiƫ, Nederland en Duitsland. Het is de eerste prijsstijging van de tarieven bij Fastned in vijf jaar. Tot nu toe knabbelden de stijgende stroomprijzen enkel aan de marges van het beursgenoteerde Fastned . De stijging van de tarieven ligt nog altijd wel aanzienlijk onder die van benzine en diesel. Sinds de start van dit jaar werden die twee fossiele brandstoffen aan de pomp een kleine 30 procent duurder.

