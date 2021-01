Elektrisch 'tanken' in vijf minuten stap dichterbij

Met nieuwe batterijtechnologie wordt het mogelijk een elektrische wagen in vijf minuten op te laden. Maar de weg naar commercialisering is nog lang.

Naast het beperkte rijbereik is de trage laadtijd van de batterijen een obstakel voor de doorbraak van elektrische wagens. Het Israëlische StoreDot zegt nu dat alvast dat laatste probleem van de baan is. Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat het voor het eerst een lot snelladende batterijen heeft geproduceerd op een industriële productielijn, buiten een labo-omgeving dus.

Het gaat om lithium-ionbatterijen - nu al de meest gebruikte soort in elektronica en elektrische wagens - waarin een ander materiaal wordt gebruikt voor de anode (de pool waarlangs stroom de batterij binnenkomt). Het klassieke grafiet werd vervangen door een ultradun laagje nanopartikels met metaalachtige eigenschappen.

Nanomateriaal

Door dat nanomateriaal kan een veel groter debiet aan geladen deeltjes (ionen) binnenstromen dan door een anode uit grafiet. Dat laatste materiaal heeft de neiging te metalliseren, wat een kortsluiting veroorzaakt in de batterij.

In een demovideo toonde StoreDot in 2019 al hoe het de laadtijd van een elektrische scooter kon herleiden tot vijf minuten.

StoreDot stelt zijn batterijtechnologie voor.

In een volgende demonstratie wil het bedrijf hetzelfde doen met een elektrische wagen met een bereik van 300 kilometer.

China

StoreDot liet de snelladende batterijen succesvol produceren in een fabriek van zijn Chinese partner EVE Energy, die ook al snelle batterijen voor elektronische toestellen maakt. Dat is een belangrijk argument om de fabrikanten van elektrische wagens te overtuigen. Indien volledig nieuwe fabrieken moeten worden gebouwd, drijft dat het prijskaartje van elektrische voertuigen nog meer omhoog.

Over de kostprijs van de batterij is nog niets bekend en ook over de levensduur weten we nog weinig Jeroen Büscher Batterijspecialist Energyville

Jeroen Büscher, een batterijspecialist bij de Vlaamse onderzoekshub Energyville, erkent dat het om een significante aankondiging gaat, maar nuanceert het nieuws ook. ‘Over de kostprijs van de batterij is nog niets bekend en ook over de levensduur weten we nog weinig. En er worden ook andere manieren onderzocht om het laadproces te optimaliseren.’

Een vraag is wel of de typische gebruiker van een elektrische wagen wakker ligt van de laadtijd. ‘Wagens staan vaak stil, thuis of elders, en hebben dan tijd genoeg om op te laden. Misschien moeten we voor deze technologie eerder denken aan andere toepassingen, zoals drones of elektrische bussen.’

Laadpalen

Wat is StoreDot? StoreDot werd in 2012 opgericht door Doron Myerdorf (CEO). Het bedrijf werkte eerst aan snelladende batterijen voor smartphones en gooide zich later ook op mobiliteitstoepassingen. Het bedrijf haalde al minstens 158 miljoen dollar op bij investeerders. Daar zijn grote namen bij, zoals de Britse energiegroep BP, de Zuid-Koreaanse techreus Samsung en de Duitse autobouwer Daimler. Een andere aandeelhouder is de Russisch-Israëlische miljardair Roman Abramovitsj.

Een ander probleem is dat de huidige laadpalen niet voorzien zijn op een nieuwe generatie snelladende batterijen. ‘Er wordt wel geïnvesteerd in laadpalen met grotere vermogens, maar vaak gaat dat niet ver boven 100 kilowatt. Die bedrijven hebben er voorlopig weinig belang bij om de lat hoger te leggen.’

Met de huidige generatie snelladers denkt StoreDot in vijf minuten een rijbereik van zowat 160 kilometer te kunnen bieden. Dat is niet slecht, maar het komt nog lang niet in de buurt van het aantal kilometers dat een tankbeurt met fossiele brandstof oplevert. Bovendien is ook het elektriciteitsnet in de meeste landen niet aangepast om op grote schaal snelle elektrische tankbeurten te ondersteunen.