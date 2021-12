Elektrische-autobedrijf Canoo wil van productie bij VDL Nedcar af

De Amerikaanse producent van elektrische auto's Canoo verwacht toch geen voertuigen te laten bouwen bij de autobouwer VDL Nedcar, net over de grens in Nederlands Limburg.

Canoo was deze zomer de eerste nieuwe klant van de autofabriek in het Nederlandse Born, nadat BMW had besloten de productie van BMW- en Mini-modellen over te hevelen naar eigen fabrieken. In juni hadden de twee bedrijven bekendgemaakt dat Canoo vanaf volgend jaar tot 2028 auto's in Born zou produceren. VDL Nedcar wilde daarvoor zelfs extra productieruimte opzetten op het parkeerterrein, omdat de normale productie van BMW's en Mini's nog doorliep tot in 2023.

Maar in een document dat Canoo heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond zegt het bedrijf niet meer te verwachten dat een voorlopige overeenkomst over de productie in Nederland definitief wordt.

Die beslissing hing al een tijdje in de lucht. Tony Aquila, de topman van Canoo, zei vorige maand dat hij vanwege de controle liever een eigen fabriek had dan een contractproducent. Het bedrijf besloot rond die tijd de start van de productie van zijn zogeheten lifestyle vehicle, een soort SUV, in de Verenigde Staten al in 2022 te laten beginnen in plaats van een jaar later.

Hack

De deadline om met VDL Nedcar tot een definitief akkoord te komen werd toen verlengd van eind november tot half december. In het officiële document zegt Canoo nu dat de beslissing is genomen vanwege 'ontwikkelingen bij VDL Nedcar'. Mogelijk speelt de recente hackaanval bij het Nederlandse bedrijf een rol, schreven verschillende media al eerder. Daardoor stond de productie bij VDL Nedcar enige tijd stil.