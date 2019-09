Elektrische autoverkoop daalt voor het eerst

Door de sputterende Chinese markt is de wereldwijde verkoop van elektrische auto's in augustus voor het eerst gedaald.

Dat stelt het onderzoeksbureau Sanford C. Bernstein dinsdag in een rapport.

De wereldwijde elektrische verkoop zakte in augustus 14 procent tot 128.000 personenwagens. Volgens de onderzoekers is de maandelijkse e-autoverkoop daarmee voor het eerst in de geschiedenis achteruitgegaan.

Sinds eind juni krijgen Chinezen de helft minder subsidies bij de aankoop van een e-auto met een bereik van 400 kilometer of meer. Voor de aankoop van elektrische auto's met een lage autonomie verdwenen zelfs alle subsidies.

De daling is vooral te wijten aan de instorting van de elektrische autoverkoop in China, de grootste markt ter wereld. De e-automarkt kwakkelt door de afkoelende economie in China en door de lagere subsidies voor e-auto's. De Chinese overheid schroefde de subsidies eind juni fors terug om autobouwers aan te zetten tot meer innovatie.

Punch

De Chinese automarkt zit al sinds vorig jaar in de hoek waar de klappen vallen. In 2018 ging de autoverkoop in China voor het eerst sinds 1990 achteruit. Dat was onder meer te wijten aan de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

De problemen in China laten zich voelen tot bij Europese toeleveranciers voor de autosector. De producent van versnellingsbakken Punch Powertrain uit Sint-Truiden kondigde vorige week het ontslag van bijna 200 werknemers aan door de lagere vraag uit China.

De verkoop van elektrische auto's in Europa ging wel vooruit. Sinds begin dit jaar stuwt de langverwachte Model 3 van Tesla de e-verkoop ook in België licht omhoog. Bovendien brengen ook andere constructeurs druppelsgewijs hun nieuwe elektrische modellen op de markt. Toch maken zuiver elektrische auto's nog altijd minder dan 2 procent van de totale Belgische autoverkoop uit. Groei

Ondanks de slechte prestaties in augustus verwacht Sanford C. Bernstein dit jaar toch een wereldwijde groei van de elektrische autoverkoop. In de eerste zeven maanden van dit jaar noteerde het onderzoeksbureau een stijging van 35 procent. Voor het volledige jaar 2019 rekenen de analisten op een groei van 23 à 48 procent naar 2,4 à 2,9 miljoen elektrische auto's.