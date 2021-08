Elektrische pick-ups van Rivian racen mee naar de beurs

Dat bedrag verbaast enigszins omdat het bijna drie keer hoger ligt dan de waardering bij de jongste private kapitaalronde in juli van dit jaar. Investeerders onder leiding van Ford en Amazon stopten toen 2,5 miljard dollar in Rivian tegen een waardering van 27,6 miljard dollar (23 miljard euro). Het bedrijf heeft sinds begin 2019 al 10,5 miljard dollar opgehaald.

Eerder deze maand meldde Reuters dat Rivian in gesprek was om minstens 5 miljard dollar te investeren in een nieuwe autofabriek in de buurt van de Texaanse stad Fort Worth.