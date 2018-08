Elon Musk: 'Tesla blijft op de beurs'

De flamboyante CEO had een storm van kritiek over zich gekregen sinds hij eerder deze maand getweet had de autobouwer van de beurs te willen halen.

Coup de théatre vrijdagavond bij Tesla. In een blogpost schrijft CEO Elon Musk dat de pionier in elektrische auto's dan toch op de beurs blijft. Daarmee lijkt een einde te komen aan een wilde rit sinds 7 augustus, toen Musk onverwacht tweette dat hij Tesla van de beurs wou halen tegen 420 dollar, toen een premie van zo'n 20 procent op de beurskoers. Meer nog: de financiering heette al rond te zijn.

Die ene tweet stortte Tesla en zijn CEO in een voor de bedrijfswereld zelden geziene mediastorm. Het bleek al snel dat Musk voor zijn beurt gesproken had en zijn eigen raad van bestuur in snelheid had genomen. Bovendien bleek de financiering nog niét rond, al was er wel interesse van Saudische investeerders. Logischerwijs startte de beurswaakhond SEC een onderzoek.

De beurskoers ging helemaal onderuit toen Musk in een nu al berucht interview met The New York Times wel heel openhartig praatte over de gigantische werkdruk waar hij onder gebukt gaat in een poging om Tesla uit te bouwen van een niche- tot een massaproducent van auto's.

Bovendien gaf hij in dat gesprek ook toe dat de tweet er op heel impulsieve wijze - op weg naar de luchthaven - gekomen was, zonder ook maar iemand te raadplegen.

Vlak na het interview op 17 augustus noteerde het aandeel Tesla op Wall Street niet 20 procent hoger, maar 20 procent lager. En was 15 miljard dollar beurswaarde in rook opgegaan.

De kern van het verhaal is dat duidelijk geworden is dat de aandeelhouders van Tesla - vaak Musk-fans van het eerste uur - not amused waren met de pogingen van de oprichter om hen uit te roken. Vandaar de mea culpa: 'Onze investeerders zijn voor mij heel belangrijk'.

Kort samengevat was de reactie bij de aandeelhouders: 'Alstublief, doe het niet.'' Elon Musk CEO Tesla

'Uit de feedback die ik kreeg, is het duidelijk dat de meeste bestaande aandeelhouders liever hebben dat we een publiek bedrijf blijven. Een aantal grote aandeelhouders hebben mij uitgelegd dat interne regels hen beletten om fors te investeren in een privaat bedrijf. Ook is het niet duidelijk hoe kleine beleggers aandeelhouder zouden kunnen blijven. Kort samengevat was de reactie bij de aandeelhouders: 'Alstublief, doe het niet.''

'STAYING PUBLIC' Lees hier de blogpost van Elon Musk met de boodschap aan de aandeelhouders van Tesla.

Ook bleek een uitkoopbod iets minder vlot te gaan dan zijn tweet deed vermoeden. 'Ik wist wel dat van de beurs gaan niet eenvoudig is, maar het blijkt een nog meer tijdrovend proces dan ik dacht. En dat is een probleem omdat we gefocust moeten blijven op het verhogen van de productie van de Model 3 (de middenklasser waarmee Tesla een massaproducent wil worden, red.) en rendabel worden. We gaan onze missie in het promoten van duurzame energie niet halen als we ook niet financieel duurzaam zijn.'