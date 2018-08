Elon Musk bijt van zich af

Op een andere manier leiding geven aan Tesla is geen optie voor topman Elon Musk. Dat heeft hij in een tweet laten weten.

De baas Tesla, de maker van elektrische auto's, zei deze week nog in een emotioneel interview dat hij er redelijk doorheen zat. Tesla zou ook op zoek zijn naar een secondant voor Musk om hem te ondersteunen, werd gezegd.

Maar met een stevig gemikte tweet heeft de flamboyante serial ondernemer alle twijfels weggenomen: een andere werkwijze is voor hem geen optie.

De tweet betreft een antwoord op bestuurder Arianna Huffington van techbedrijf Uber. Zij suggereerde Musk in een open brief en via Twitter om zijn werkwijze aan te passen en ook wat meer aan zijn eigen gezondheid te denken.

Ook de top van Tesla maakt zich naar verluidt ook zorgen over het vermeende slaapmiddelengebruik van Musk. Die middelen zouden hem niet altijd in slaap sussen, maar juist aanzetten tot zijn beruchte en vaak nachtelijke uitbarstingen op Twitter.

Arianna Huffington verliet twee jaar geleden The Huffington Post. Tot dan was ze de hoofdredacteur van deze onlinenieuwsbrief die ze in 2005 had opgericht.

Ze houdt zich vandaag onder meer bezig met Thrive Global, een start-up rond gezondheid en welzijn. Dat is al langer een passie van Huffington. Zij publiceerde in 2015 een boek over het belang van een goede dosis nachtrust en profileert zich als slaapactiviste.

Musk zorgde een poosje terug voor veel opschudding door op Twitter aan te kondigden dat hij Tesla van de beurs wilde halen.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is ook al bezig met een formeel onderzoek naar de berichtjes, waarin Musk onder meer beweerde dat de financiering al rond was. Als dat niet waar blijkt te zijn, heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.