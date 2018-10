Elon Musk daagt beurswaakhond opnieuw uit

De excentrieke CEO van Tesla heeft al zijn officiële titels bij de autobouwer gewist op Twitter en de website van het bedrijf.

Elon Musk, de visionaire ondernemer die onder meer aan de basis ligt van het Amerikaanse bedrijf Tesla, heeft wat met sociale media. Vooral op Twitter is hij bijzonder actief. Meestal zonder veel erg, maar sommige tweets leveren hem problemen op. Een van de bekendste voorbeelden is de post van 7 augustus waarin hij plannen aankondigde om Tesla van de beurs te zullen halen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

Dat leverde hem de banbliksems op van de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, die hem dagvaardde. Musk bereikte echter een schikking met de toezichthouder. Die kostte hem 20 miljoen dollar. Bovendien mag hij drie jaar lang geen voorzitter meer zijn van Tesla. Het bedrijf stemde er ook mee in een controlesysteem in te voeren voor de uitlatingen van Musk op sociale media.

Maar dat weerhield Musk er niet van speldenprikken uit te delen aan de SEC. Zo noemde hij de Securities and Exchange Commission in een tweet snerend de 'Shortseller Enrichment Commission', waarmee hij suggereerde dat de toezichthouder speculanten op koersdalingen helpt.

'The Nothing of Tesla'

Maandagavond Amerikaanse tijd was het opnieuw prijs. Slechts enkele dagen nadat hij had laten weten een tijdje stil te zullen blijven op Twitter, postte hij de melding dat hij vorige week al zijn officiële titels bij Tesla heeft gewist, om te testen of dat verwarring schept bij de autoriteiten. 'I'm now the Nothing of Tesla. Seems fine so far', aldus Musk. Het wissen gebeurde zowel op Twitter als op een deel van de website van Tesla.

Musk valt wel vaker op door zijn excentrieke gedrag, wat leidt tot bezorgdheid over zijn leiderschapskwaliteiten. Maar hij zette zijn critici vorige week een neus door het traditioneel verlieslatende Tesla in het derde kwartaal winst te laten boeken, plus een positieve cashflow en beter dan verwachte marges.