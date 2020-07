Elon Musk daagt beurswaakhond weer uit

'Kust ze'. Dat was min of meer de boodschap die Elon Musk donderdag klaar had voor de Amerikaanse financieeltoezichthouder SEC toen Tesla het zoveelste hoogterecord van de dag brak.

De Amerikaanse pionier in elektrische wagens beleeft een topweek. Woensdag had Tesla voor het eerst het Japanse Toyota overklast als 's werelds waardevolste automerk. Donderdag trok het aandeel een nieuwe spurt na veel beter dan verwachte verkoopcijfers voor het tweede kwartaal.

Of die advocaat ook vandaag van de partij was, valt te betwijfelen. In een tweet insinueerde Musk dus dat de toezichthouder ze kon kussen, in een andere verwees hij naar de SEC als de 'Shortseller Enrichment Commission', alsof de toezichthouder vooral speculerende shorter zou helpen. Om ze wat te troosten nu de Tesla-koers zo hoog staat, beloofde Musk hen nog een doosje rode satijnen shorts te sturen.