‘Elon Musk keek naar Volkswagen-topman als zijn opvolger’

Pas op het laatste moment trok Diess zijn staart in, weet Business Insider. Er was zelfs al een contract opgesteld, zegt de nieuwssite. Volkswagen weigert commentaar op het verhaal.

De bijna-deal vond plaats in 2015 toen Tesla-topman Elon Musk wilde opstappen als CEO. De alomtegenwoordige Zuid-Afrikaanse Amerikaan zag in Diess een goede opvolger. Diess was op dat moment bijna twintig jaar aan de slag bij BMW. Kort na de vrijage met Musk maakte de Oostenrijker, die in München opgroeide, de overstap naar Volkswagen.