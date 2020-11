Elon Musk nu rijker dan Bill Gates

Tesla-topman Elon Musk mag zich sinds maandag de tweede rijkste mens ter wereld noemen. Hij steekt Microsoft-oprichter Bill Gates voorbij op de miljardairslijst van het economisch persagentschap Bloomberg, die elke dag wordt ge├╝pdatet na de sluiting van de beurs in New York.

Liefdadigheid

Microsoft-oprichter Gates was jarenlang de rijkste mens ter wereld, maar werd in 2017 ingehaald werd door Jeff Bezos, de grote baas van Amazon. Gates' vermogen wordt op zo'n 127,7 miljard dollar geschat en zou een pak hoger liggen als hij niet zoveel geld aan goede doelen had gegeven. Sinds 2006 heeft hij meer dan 27 miljard dollar aan de Bill and Melinda Gates Foundation geschonken, zijn liefdadigheidsorganisatie die onder meer sterk inzet op een covidvaccin. Bezos' vermogen zou zo'n 181,9 miljard dollar bedragen.