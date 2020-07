Elon Musk op papier 2 miljard rijker

Dankzij de stratosferische beursklim van heeft Elon Musk zicht op een reeks aandelenopties, met een potentiële bonus van 2,1 miljard dollar.

De gemiddelde beurswaarde van Tesla piepte over de jongste zes maanden boven 150 miljard dollar, becijferde informatieleverancier Bloomberg. Dat betekent dat CEO Elon Musk een batterij aandelenopties ontvangt, al moet hij minstens vijf jaar wachten voor hij die kan verkopen.

Mocht Musk vandaag al de 1,69 miljoen opties mogen verkopen, kon hij 2,1 miljard dollar cashen. Zo heeft Musk voor de tweede keer zicht op een royale financiële beloning, nadat Tesla in mei over zes maanden een gemiddelde marktwaarde van 100 miljard haalde. Toen ging het nog om een potentiële bonus van 700 miljoen voor Musk, maar intussen is het aandeel van Tesla meer dan verdubbeld. Onder meer dankzij beurslievende millenials is het bedrijf nu meer waard dan Toyota en Volkswagen samen.

x2 beurskoers Het aandeel Tesla verdubbelde sinds mei.

Ecosysteem

Intussen noteert het aandeel al boven de 1.500 dollar. Om zo'n beurskoers te kunnen rechtvaardigen, moet je er van uitgaan dat Tesla méér is dan auto's. Met gewoon het aantal verkochte auto's maal de verkoopprijs te vermenigvuldigen raak je er niet meer. Je moet veronderstellen dat Tesla als pionier in auto's een heel ecosysteem aan diensten kan uitbouwen, wat Apple sinds 2007 deed rond de iPhone.

Tesla heeft dit jaar op de beurs eerst Volkswagen en vervolgens Toyota ingehaald en is nu de waardevolste autoproducent ter wereld. Het bedrijf profiteert ten volle van de openstaande geldkranen van de centrale banken. Bij de huidige nulrente is (verhoopte) winst ver in de toekomst plots evenveel waard als winst nu. Daarom zijn duur ogende ‘groeiaandelen’ zeer gegeerd.

