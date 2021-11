Elon Musk over deal met Hertz: 'Geen invloed op Tesla'

Tesla-baas Elon Musk tempert de feestvreugde op de beurs. Het aandeel van de elektrische autobouwer bereikte recordhoogtes. 'Als dit gebaseerd is op de deal met Hertz, wil ik benadrukken dat er nog niets getekend is.'

Maar volgens Tesla-baas Elon Musk heeft de deal - die trouwens nog niet volledig rond is - geen impact op het bedrijfsmodel. Dat zegt hij op Twitter, in een reactie op een tweet over de stijgende koers. 'Tesla heeft meer vraag dan productie', zegt hij. 'Daarom verkopen we aan Hertz aan dezelfde marges als andere consumenten.'

Het is niet de eerste keer dat Musk de reactie op de beurzen in vraag stelt via Twitter. Op 25 oktober schreef hij al eens dat hij de waardering 'vreemd' vond omdat zijn bedrijf geen gebrek heeft aan vraag, maar aan aanbod. Ook in mei 2020 praatte hij de koers naar beneden, toen hij zei dat de aandelenprijs naar zijn mening 'te hoog' was.