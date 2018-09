Elon Musk stapt op als voorzitter van Tesla

Elon Musk moet binnen 45 dagen opstappen als voorzitter van Tesla. Hij blijft CEO. Dat werd in een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC beslist.

Boete

Bovendien moet zowel Musk als Tesla een boete van telkens 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) ophoesten en moet het bedrijf twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aanduiden. De SEC had Musk en Tesla donderdag aangeklaagd op verdenking van misleiding van beleggers wegens een reeks 'roekeloze en onware' berichten op Twitter.

Dit is een ongerechtvaardigde procedure van de SEC.

De topman tweette onlangs dat hij werkte aan een privatisering van Tesla en dat hij het bedrijf voor een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's al rond zou zijn, veroorzaakte ophef en bleek later ook voorbarig te zijn. Het privatiseringsplan is inmiddels ingetrokken.