'Elon Musk van de Balkan' Mate Rimac is petrolheads hoop in bange dagen

Het is hem gelukt: Mate Rimac (33) heeft als piepkleine bouwer van supercars het legendarische sportwagenmerk Bugatti binnengehaald.

De geruchten deden al maanden de ronde, maar dat de deal daadwerkelijk rond geraakte, blijft een huzarenstukje. Het is meteen een nieuw hoofdstuk in het ongelofelijke ondernemerssprookje dat Mate Rimac de voorbije 15 jaar heeft geschreven.

Zelfs Aston Martin, een gerenommeerd sportwagenmerk van meer dan 100 jaar oud en sinds dit jaar weer met een eigen team in de Formule 1, gaat als het echt vooruitstrevend moet zijn naar Kroatië, naar Rimac. Want hij maakt de allerkrachtigste autobatterijen die een absolute must zijn voor Aston Martins hypercar 'Valkyrie' van 3,5 miljoen euro. Porsche heeft inmiddels een belang van 10 procent in Rimac Automobili en ook het Zuid-Koreaanse industriële conglomeraat Hyundai heeft zich inmiddels ingekocht in het bedrijf van Rimac.

Bosnisch accent

De essentie Volkswagen heeft een meerderheidsbelang van 55 procent in Bugatti verkocht aan Rimac Automobili.

De 33-jarige Mate Rimac geldt als Europa's eigen Elon Musk.

Als piepjonge uitvinder trok hij al de aandacht van de koninklijke familie van Abu Dhabi.

Rimac bouwde zijn eerste elektrische auto toen de motor van zijn BMW 3 uit 1984 ontplofte.

Dat hadden weinig mensen kunnen voorspellen toen Rimac begin jaren 90 tijdens de Joegoslavische burgeroorlog met zijn ouders uit Bosnië naar Frankfurt vluchtte. Daar deed hij zijn voorliefde voor snelle auto's op en nam die mee toen hij op zijn veertiende weer met zijn ouders naar Kroatië verhuisde. Daar werd hij op school gepest met zijn Bosnische accent, maar dat weerhield hem er niet van aan uitvinderswedstrijden mee te doen. Die won hij met glans, onder meer met een handschoen met geïntegreerd klavier.

Trots als een pauw was hij toen hij op zijn achttiende zijn eerste auto kocht: een afgejakkerde BMW 3. Al na twee races ontplofte de motor. Geld voor een nieuwe BMW-motor had hij niet, dus koppelde hij een aantal autoaccu's in serie en koppelde die aan een elektromotor. Zijn eerste elektrische auto was een feit.

Wel klanten, nog geen auto

Een toevallige ontmoeting met Igor Pongrac leidde er toe dat in een garage in Zagreb in 2009 de eerste plannen ontstonden voor een elektrische supercar. Dat kwam toevallig onder de aandacht van de koninklijke familie van Abu Dhabi, die Rimacs naam al kende van eerdere uitvinderswedstrijden. Rimac en Pongrac gingen op audiëntie met een snel ineengeflanste brochure, maar ze kwamen wel terug met een bestelling voor twee auto's. 'We hadden dus wel kopers, maar nog geen auto en ook nog geen bedrijf', zou Rimac daar later over zeggen.

Schermvullende weergave Mate Rimac voor de Concept One, waarvoor uiteindelijk acht kopers werden gevonden. ©AFP

De voorwaarde voor de koop was dat Rimac en Pongrac in ieder geval snel een prototype konden laten zien. Het eerste wat ze deden, was een stand boeken op het Autosalon van Frankfurt in 2011. Daarna gingen ze met de auto aan de slag.

Elektrische fietsen

Die eerste echte elektrische supercar, de Concept One, kwam er uiteindelijk. Op basis van het prototype werden nog eens zes kopers gevonden voor de auto van 1,2 miljoen dollar per stuk. Inmiddels staat een nieuw model in de steigers: de Nevera, die ook meer dan 1 miljoen euro zal kosten. Die moet eind dit jaar op de markt verschijnen en uiteindelijk zo'n 150 kopers vinden. Maar daar blijft het niet bij, Rimac stampte ondertussen ook het exclusieve merk voor elektrische fietsen Greyp uit de grond.