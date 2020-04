Elon Musk verkettert lockdown

De CEO van Tesla kruidde de analistenconferentie over de - prima - kwartaalresultaten met een tirade tegen de lockdown, die hij als 'fascistisch' bestempelt.

Never a dull moment. Dat is het minste dat je kunt zeggen van Elon Musk, de altijd vrank gebekte CEO van Tesla . In de telefonische conferentie over de kwartaalresultaten startte Musk een tirade over de lockdown die ook de staat Californië toepast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Je kunt mensen niet verplichten om buiten te komen. Maar zeggen dat mensen hun huis niet uit mogen en hen arresteren als ze dat toch doen dat is fascistisch. Dat is niet democratisch', foeterde Musk tijdens een uitwisseling met de invloedrijke Morgan Stanley-autoanalist Adam Jonas.

Schermvullende weergave

De fabriek in het Californische Fremont, veruit de belangrijkste van de pionier in elektrische auto's, ligt door de lockdown al sinds 23 maart stil. 'We hebben op dit ogenblik maar twee fabrieken, in China en Californië. En Californië produceert het leeuwendeel van onze auto's', onderstreepte Musk voor hij zijn tirade begon.

Eerder had CFO Zachary Kirkhorn beleggers proberen sussen over de impact, door te benadrukken dat Tesla op dit ogenblik met 8 miljard dollar cash een stevige buffer heeft. Na de tirade ging de chef beleggersrelaties, Martin Viecha, snel over naar een meer 'onschuldige' vraag over het nieuwe Model Y.

De uitbarsting overschaduwde een prima kwartaalrapport. Tesla, dat begin april al stevige productiecijfers voorlegde, kon tijdens het traditioneel zwakke eerste kwartaal voor het eerst nettowinst voorleggen, zowel gemeten naar de eigen definitie als volgens de Amerikaanse boekhoudnormen. Bovendien bleek de nieuwe mini-SUV Model Y al meteen tot de winst bij te dragen, terwijl alle andere modellen eerst opstartverliezen moesten wegwerken.

136 Tesla vs Das Auto Met een beurswaarde van 136 miljard euro is Tesla nu nagenoeg evenveel waard als Volkswagen, Daimler en BMW - de hele Duitse autosector dus - samen

De sneller dan verwachte doorbraak van elektrische auto's en de kentering in de resultaten van Tesla heeft het aandeel dit jaar al meer dan 90 procent hoger gestuwd, de beste prestatie van de 100 steraandelen op Nasdaq. Begin dit jaar overvleugelde Tesla in beurswaarde Volkswagen, alleen het Japanse Toyota is nu meer waard.