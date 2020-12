Elon Musk verruilt Silicon Valley voor Texas

Elon Musk bij een bezoek aan de SpaceX lanceerbasis in het zuiden van Texas in 2014

Volgens de pionier in elektrische auto's rust Californië te veel op zijn lauweren.

Het is een signaal dat kan tellen: Elon Musk, één van de invloedrijkste ondernemers van Silicon Valley, verkast naar Texas. Dat kondigde de oprichter van Tesla , de pionier in elektrische auto's, dinsdagavond aan op een conferentie van zakenkrant van The Wall Street Journal.

Volgens Musk rust Californië te veel op zijn lauweren als 's werelds innovatiehub. 'Ze worden te gemakzuchtig, een beetje arrogant, maar ze winnen geen kampioenschappen meer'.

An sich is de verhuis niet onlogisch: Musk kiest voor Austin, de Texaanse hoofdstad waar Tesla zijn tweede Amerikaanse autofabriek bouwt. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft ook al jaren een lanceerbasis in het diepe zuiden van de staat.

Daarnaast helpt ook het fiscale klimaat ongetwijfeld: Texas heft geen inkomens- of meerwaardebelasting. Belangrijk, nu gelet op de koersexplosie van Tesla Musk voor miljarden dollars aandelenopties kan verzilveren.

Bovendien foeterde Musk eerder dit jaar op de strenge covid-19 reglementering, die de fabriek in Fremont nabij San Francisco maanden op slot hield. Hij bestempelde dit voorjaar de lockdown op een conference call met analisten als 'fascistisch'.

Voor alle duidelijkheid: Silicon Valley blijft een magneet voor innovatie. Deze week nog lopen beleggers op Wall Street storm voor twee hipsters uit de Valley: kamerverhuurder Airbnb en maaltijdkoerier Doordash.

Netwerk

Maar er speelt bij de verhuis ook wel een factor die de persoon Elon Musk overstijgt. Bedrijfsleiders in Silicon Valley klagen al jaren over het dure vastgoed en de vastgeslibde wegen in de Bay Area. Dat namen ze tot dit jaar voor lief met dank aan 'netwerkeffecten': de enorme pool aan talent op de luttele vierkante kilometer die San Francisco en omgeving is.

Dat netwerkeffect van grote steden heeft tijdens de pandemie zijn glans verloren. Zeker in Silicon Valley, waar heel veel grote werkgevers van thuiswerken de norm hebben gemaakt. Facebook en Google, bijvoorbeeld, maken al zeker tot midden 2021 van thuiswerken de norm.