Emissieschandaal kost Audi-baas zijn job

De CEO van het Duitse automerk Audi, Rupert Stadler, verlaat met onmiddellijke ingang het bedrijf. Stadler was al in juni geschorst in de nasleep van het onderzoek naar gesjoemel met de uitstootwaarden.

Moederbedrijf Volkswagen meldt het ontslag van de Audi-baas vanmiddag in een persbericht. Rupert Stadler wil zich concentreren op zijn juridische verdediging en is daarom niet in staat om zijn verantwoordelijkheden bij het bedrijf verder op te nemen, klinkt het. Volkswagen en Audi beklemtonen dat Stadler onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt.

De man was in juni al op non-actief gezet toen aan het licht kwam dat hij een onderzoek naar emissiefraude had proberen te be├»nvloeden. Stadler had als CEO van Audi ook een zitje in het directiecomit├ę van Volkswagen. Ook uit die functie wordt hij verwijderd.