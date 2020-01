Engie springt op markt elektrische bedrijfswagens

Samen met de leasingmaatschappij Arval gaat het energiebedrijf Engie elektrische auto’s leasen. Onder de naam Numobi willen ze tegen 2030 in België een vloot beheren van 30.000 elektrische wagens.

Het energiebedrijf Engie en de leasingmaatschappij Arval verwachten dat de vraag naar elektrische bedrijfswagens de komende jaren steil omhoog schiet. Om op die evolutie in te spelen, richtten ze samen Numobi op, een leasingbedrijf specifiek voor elektrische wagens en plug-in hybrides. Bedrijven of particulieren krijgen er een all-in-formule, een totaalpakket dat behalve de traditionele leasing van de wagen ook de installatie en het onderhoud omvat van een laadpaal thuis of op het werk. Daarnaast biedt Numobi ook een laadkaart die de traditionele tankkaart vervangt met toegang tot 100.000 publieke laadpunten in Europa.

‘We willen bestuurders en bedrijven die overstappen op elektrische auto’s volledig ontzorgen’, zegt Bart van der Pluym, de CEO van Numobi. ‘Via onze applicatie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de factuur van het thuisladen rechtstreeks door de werkgever betaald wordt. Bedrijven krijgen ook toegang tot slimme sturingssystemen. Zo zullen niet alle auto’s die toekomen op het werk tegelijk beginnen laden, maar krijgen auto’s die dat nodig hebben automatisch prioriteit.’

Een van de belangrijkste obstakels voor werknemers om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen is de hogere cataloguswaarde. Wie enkel kijkt naar het aankoopbedrag krijgt voor hetzelfde budget vandaag een kleinere elektrische auto in vergelijking met een diesel of benzine.

‘Maar als je de totale kost voor vier of vijf jaar leasing in rekening brengt, dan hebben we in iedere categorie al elektrische modellen die even veel kosten als hun tegenhangers op diesel en benzine’, zegt Van der Pluym. ‘Het hogere aankoopbedrag wordt bij een elektrische wagen gecompenseerd door de fiscale voordelen en een lager verbruik. Wie thuis of op het werk laadt, betaalt voor zijn stroom de helft minder dan iemand die diesel tankt. Daarnaast ligt ook het voordeel alle aard dat de werknemer betaalt lager en zijn elektrische wagens voor bedrijven 100 procent fiscaal aftrekbaar.’

30.000 elektrische wagens

Het idee van voormalig informateur Paul Magnette (PS) om vanaf 2023 wagens met een verbrandingsmotor niet langer het voordeel te geven van fiscale aftrekbaarheid, zou voor een pijlsnelle omschakeling kunnen zorgen. ‘Het zou ons enorm kunnen helpen, maar de omslag mag ook niet te bruusk zijn’, zegt Van der Pluym. ‘De nodige modellen moeten beschikbaar zijn. Vanaf 2023 zien we daar een grote sprong voorwaarts.’

Nu de grote constructeurs massaal inzetten op nieuwe elektrische modellen, verwacht Engie dat de markt voor bedrijfswagens op een omslagpunt komt. ‘Tegen 2030 schatten we dat van de 5 miljoen wagens in België er 1 miljoen elektrisch zullen rijden’, zegt Michaël De Koster, mobiliteitsspecialist bij Engie. De ambitie van Numobi is om tegen 2030 een vloot van 30.000 elektrische wagens uit te baten.

Krachtenbundeling

Numobi, dat ook in Frankrijk een elektrisch lease-aanbod uitwerkt, is een 100% dochterbedrijf van Engie. ‘Maar in de geest is het een joint venture’, zegt Alain Yvon, de CEO van Arval Belgium. Er is een commerciële overeenkomst met Arval dat de wagens zal leveren, terwijl Engie zich toelegt op de laadinfrastructuur en energiemanagement.

Voor Arval zijn elektrische wagens niet nieuw. De Franse leasingmaatschappij, een dochterbedrijf van BNP Paribas, telt in België zo'n 73.000 voertuigen waarvan al 2 procent elektrische wagens. Voor de loutere leasing van elektrische auto’s zal Arval dat zelf blijven doen, maar als er ook complexere energiediensten en laadinfrastructuur aan te pas komen, zal de klant worden doorverwezen naar Numobi.