Europa geeft fiat aan huwelijk van Fiat Chrysler en Peugeot

De Europese Commissie vreesde echter dat de fusie de concurrentie te veel zou beperken op de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen, onder meer in België, Frankrijk en Italië. PSA en FCA boden daarom aan om een samenwerkingsakkoord tussen PSA en Toyota uit te breiden. Volgens die deal levert PSA de lichte kleine bedrijfswagens voor de verkoop onder het Toyota-merk in de Europese Unie. Daarnaast is toegezegd dat andere producenten van dit type voertuigen gemakkelijker toegang krijgen tot het herstel- en onderhoudsnetwerk van de nieuwe groep.

Kmo's

'Toegang hebben tot een concurrentiële markt voor lichte bedrijfswagens is belangrijk voor veel zelfstandigen en kmo's in Europa. We kunnen deze fusie goedkeuren omdat de engagementen van Fiat Chrysler en Peugeot SA de toegang en uitbreiding in de markt voor kleine bedrijfsvoertuigen vergemakkelijken', lichtte Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.