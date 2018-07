Europa verdenkt autobouwers van nieuw CO2-gesjoemel

Autobouwers knoeien met nieuwe CO2-uitstoottests om in 2025 makkelijker de strengere normen te halen. Dat schrijft de Europese Commissie in een brief aan de lidstaten.

Na Dieselgate bij Volkswagen legde Europa de autobouwers nieuwe CO2-uitstootregels op. Tegen 2021 moet elke fabrikant de gemiddelde CO2-uitstoot van zijn autovloot op 95 gram per kilometer brengen. Tegen 2025 moet die uitstoot nog eens met 15 procent omlaag en tegen 2030 moet er nog een verlaging komen. Gaan de fabrikanten niet mee in die uitstootvermindering, dan krijgen ze een boete.

Om die doelstellingen te halen moeten nieuwe modellen sinds september gehomologeerd worden volgens de zogenaamde Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure of de WLTP-test. Die moet de verouderde onrealistische NEDC-test - die minder aansluit bij de reële rijsituatie - vervangen.

2025 In 2025 moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s 15 procent lager zijn dan in 2021.

In september gaat die WLTP-test een nieuwe fase in. Auto’s worden nog steeds in een labo getest, maar de waarden worden niet langer berekend op één basismodel. De fabrikanten moeten zowel een ‘naakt’ basismodel als een ‘full-option’-model, dat meer CO2 uitstoot, testen.

De Europese Commissie heeft ontdekt dat autofabrikanten met die nieuwe tests knoeien en de WLTP-waarden bewust opblazen, waardoor het makkelijker wordt om tegen 2025 15 procent minder CO2 uit te stoten. Als startpunt voor de 2025-uitstootnorm wordt de uitstoot van 2021 gebruikt. Hoe hoger die is, hoe makkelijk het is om de strengere norm van 2025 te halen.

De Commissie zegt bewijzen te hebben dat sommige autofabrikanten tot de helft van die verplichte 15 procent uitstootvermindering kunnen halen door alleen hun WLTP-waarden op te blazen.

Volgens het onderzoek manipuleren de autobouwers hun testresultaten door onder meer de stop-startfunctie af te zetten, sneller te rijden (en dus meer brandstof te gebruiken) en de batterij te ontladen zodat ze tijdens de test door de alternator moet worden opgeladen en de auto dus meer brandstof verbruikt. Het onderzoek noemt geen namen van fabrikanten.

Door de uitstoottests te manipuleren kunnen autofabrikanten zonder bijkomende inspanningen tot de helft van de gevraagde milieunorm halen. Document Europese Commissie

De Commissie vermoedt ook dat de fabrikanten samenwerken bij het opkrikken van hun WLTP-waarden. Dat klinkt logisch, want als slechts een autobouwer zijn waarden opblaast, heeft die een concurrentieel nadeel.

Tegelijk lobbyen de fabrikanten bij hun regeringen om de fiscaliteit aan te passen. Met de nieuwe tests liggen de CO2-waarden volgens schattingen makkelijk 15 à 20 procent hoger. Omdat veel taksen worden berekend op de CO2-uitstoot dreigt de verkeersbelasting voor die auto’s te stijgen.

De uitstootregelgeving is enorm belangrijk voor de manier waarop autoconstructeurs in de toekomst met hun autovloot omgaan. Ze bepaalt hoe sterk en hoe snel autobouwers moeten investeren in milieuvriendelijke hybrides en e-auto’s.

De Commissie heeft haar bedenkingen naar het Europees Parlement en naar de EU-lidstaten gestuurd en overweegt amendementen in te voeren in de WLTP-wetgeving. Wat de gevolgen van het onderzoek zijn, is onduidelijk. Europese consumentenorganisaties hekelen al jaren de kloof tussen de uitstootcijfers van wagens in labo-omstandigheden en die in de reële omgeving.