Europa wil diep gaan voor fabriek Umicore

Volgens Europa kost het 20 miljard euro om een inhaalbeweging tegenover Azië en de Verenigde Staten te maken. Tegen 2024 rijdt een op drie auto’s elektrisch in Europa. Als Europa dan nog een auto-industrie wil hebben die met de rest van de wereld kan concurreren, is er haast bij. ‘Met 20 miljard kunnen we tegen 2025 een netwerk van tien tot twintig megafabrieken in Europa bouwen’, zegt EU-commissaris voor Energie Maros Sefcovic.