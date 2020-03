Europese autofabrieken vallen stil

Steeds meer Europese autofabrieken sluiten tijdelijk de deuren door een gebrek aan onderdelen, te weinig vraag of te veel directe impact van het coronavirus.

'Tot op heden blijven we produceren en is er geen enkel signaal om de productie te stoppen', zegt woordvoerster Barbara Blomme van de autoassemblagefabriek Volvo Car Gent. Al houdt ze een slag om de arm. 'We volgen de situatie op de voet. De logistieke cel maakt vier keer per dag de balans op.'

Bij Audi Brussels legde de ochtendploeg het werk neer, omdat werknemers vinden dat ze in de grote fabriek onvoldoende beschermd zijn tegen het coronavirus. 'Ze staan soms schouder aan schouder te werken en bij de shiftwissel kruisen 3.000 mensen elkaar. Geen optimale omstandigheden', vindt vakbondsman Grégory Dascotte (FGTB). De namiddagploeg werd naar huis gestuurd. Sindsdien is er overleg tussen de directie en de vakbondsvertegenwoordigers.

'Het zou logisch als de fabriek dinsdag ook dicht blijft. Woensdag sluit de fabriek sowieso een tiental dagen wegens economische werkloosheid', zegt William Van Erdeghem, de voorzitter van de metaalvakbond ACV Metea. Hij noemt de situatie in de autosector 'nog nooit gezien' en een economische mokerslag. Verschillende Europese autobouwers hebben fabrieken gesloten of doen dat de komende dagen.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) houdt de Italiaanse fabrieken twee weken dicht om werknemers te beschermen en omdat de vraag naar wagens zwaar is teruggevallen. Daar zal niet meteen verbetering in komen nu de verkoop in veel Europese landen aan banden wordt gelegd. In ons land sluit VW-invoerder D'Ieteren vanaf woensdag tot met 3 april zijn concessies in Brussel, Mechelen en Antwerpen. Enkel zeer dringende zaken worden nog uitgevoerd.

Spanje

In Spanje, waar het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen fors opliep, sluiten veel fabrieken. Ford sluit zijn fabriek in Valencia nadat op een etmaal drie mensen positief testten op covid-19. Vorige week hadden Renault-Nissan en Volkswagen (Seat) er de band stilgelegd.

Maandag besliste PSA (Peugeot, Citroën en Opel) de sites in Madrid en het Franse Mulhouse te sluiten tot 27 maart. De rest van de week volgen 13 andere industriële sites in Europa, onder meer wegens toeleveringsproblemen. Renault sluit 12 Franse sites.