Europese automarkt zakt met kwart ineen

In de Europese Unie zijn er vorig jaar 3 miljoen auto's minder ingeschreven dan in 2019. In die dalende markt verstevigde Volkswagen zijn marktleiderschap.

In de Europese Unie zijn vorig jaar 9,942 miljoen nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat waren er ruim 3 miljoen minder, of -23,7 procent, dan in 2019. Volgens sectororganisatie ACEA gaat het om de grootste daling sinds het begin van de metingen.

De coronacrisis, met haar lockdowns en andere beperkende maatregelen, had volgens ACEA 'een ongeziene impact' op de autoverkoop. In alle 27 EU-lidstaten was er een daling met dubbele cijfers. De sterkste dalingen waren er in Kroatië (-42,8 procent), Bulgarije (-36,8 procent), Portugal (-35 procent). In de grote automarkten was er een daling van 32 procent in Spanje, gevolgd door Italië (-28 procent) en Frankrijk (-25 procent).

Duitsland

In de grootste automarkt van de EU, Duitsland, daalde de autoverkoop met 19,1 procent. Duitsland is het enige grote Europese autoland waar de inschrijvingen van nieuwe wagens in december al weer stevig begon te stijgen.

Ook België deed het iets beter dan het EU-gemiddelde. Er werden vorig jaar in ons land 431.491 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat waren er bijna 120.000 - ruim een vijfde - minder dan in 2019.

VW

De Duitse VW-groep (met merken als Volkswagen, Skoda, Audi, Seat en Porsche) bleef vorig jaar de marktleider. De verkoop daalde wel met 21,6 procent tot 2,55 miljoen verkochte wagens in de EU, maar het marktaandeel steeg van 24,9 procent naar 25,6 procent.

Daarna volgen de PSA-groep (Peugeot, Citroën …) met een marktaandeel van 15,2 procent, en de Renault-groep (met ook Dacia en Lada) met een marktaandeel van 11,5 procent in de Europese Unie. Beide groepen zagen hun marktaandeel dalen.