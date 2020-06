Europese autoverkoop gehalveerd in mei

De autoverkoop in de Europese Unie blijft zwaar onder druk staan door de coronacrisis. In mei is het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens gehalveerd tegenover dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

Alles samen werden 581.161 nieuwe personenwagens ingeschreven (-52,3 procent). Tegenover april, toen in veel landen een lockdown gold, verdubbelde de verkoop. Voor de eerste vijf maanden werden in de EU zo'n 3,3 miljoen nieuwe wagens verkocht, een daling met 41,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Eerder bleek dat de verkoop van nieuwe wagens in de EU in april met meer dan 76 procent was gedaald in vergelijking met vorig jaar. De meeste toonzalen in Europa moesten door de lockdown de deuren sluiten.