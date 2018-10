Europese fans houden Harley recht

Terwijl de verkoop op de Amerikaanse thuismarkt fors zakt, winnen de motorfietsen van Harley-Davidson aan populariteit in Europa. En dat ondanks de hogere invoertarieven.

Harley-Davidson is ongewild een symboolbedrijf geworden van de handelsoorlog tussen Europa en de VS. De iconische motorfietsenbouwer uit Milwaukee zag eind juni de Europese invoertarieven stijgen van 6 tot 31 procent, als vergelding op de Amerikaanse tarieven op Europees staal en aluminium.

Harley verliest daardoor twee keer. De Europese heffingen maken een Harley in de EU gemiddeld 2.200 dollar per stuk duurder. En in eigen land jagen de hogere staal- en aluminiumprijzen de productiekosten omhoog. Het bedrijf schat de impact van de Europese heffingen op 25 miljoen dollar en de bijkomende kosten voor staal en aluminium op 15 tot 20 miljoen dollar over 2018, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde kwartaalrapport.

Harley kondigde in de zomer al aan een deel van zijn productie naar Europa te willen verhuizen. Dat was niet naar de zin van Amerikaans president Donald Trump, die een boycot door sommige Amerikaanse motorenclubs openlijk steunde.

Harley ziet de verkoop in de VS al een jaar of drie slabakken. Het gaat van kwaad naar erger. De Amerikaanse verkoop daalde in het derde kwartaal met 13,3 procent tegenover een jaar eerder, tot 36.220 motorfietsen. Dat is de steilste val op kwartaalbasis in acht jaar.

De verkoop in de eerste drie kwartalen van dit jaar komt in de VS zo 10 procent lager uit dan dezelfde periode een jaar eerder.

Analisten schrijven die structurele daling toe aan de vergrijzing bij zijn kernpubliek, terwijl jongere motoliefhebbers voor andere, goedkopere merken zoals Victory of Indian kiezen. Het negatieve Trump-effect versterkt dat alles.

Sterkhouder Europa

De moeilijkheden op de Amerikaanse markt staan in contrast met een stijging van de internationale verkoop in het derde kwartaal met 2,6 procent, tot 23.006 stuks. Opmerkelijk is dat de verkoop in sterkhouder Europa zelfs met 3 procent in de lift zit.

Het verklaart waarom Harley doorzet met zijn plannen om een deel van de productie naar Europa te verhuizen. Het bedrijf belooft meer in het voorjaar van 2019 meer details te geven.

Qua winstgevendheid zit het nog snor. De nettowinst steeg in het derde kwartaal met 67 procent tot 113,9 miljoen dollar, dankzij kostenbesparingen en de hogere internationale omzet. Maar dat kon analisten maar gedeeltelijk paaien. Zij maken zich toch vooral zorgen over de dalende verkoop in de VS. De voorzichtige prognoses van het bedrijf voor de komende maanden versterken dat pessimisme.