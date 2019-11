Europese massaclaim tegen Volkswagen in dieselschandaal

Europese eigenaars van een Volkswagen slaan de handen in elkaar om van de Duitse autobouwer een collectieve regeling af te dwingen voor de gevolgen van het dieselschandaal. Het startschot voor de Europese massaclaim wordt dinsdag gegeven in Brussel.

Vier jaar geleden kwamen Volkswagen en een reeks andere autobouwers zwaar in opspraak toen uitlekte dat ze geknoeid hadden met de uitstootgegevens van hun dieselwagens. Die bleken in de praktijk schadelijker en vervuilender dan op papier en verloren daardoor aan waarde. Dat leidde wereldwijd tot rechtszaken, vooral tegen Volkswagen.

Bij de afwikkeling van die rechtszaken is er een groot verschil tussen Europa en daarbuiten. Terwijl er in de VS een miljardenschikking kwam, gevolgd door dure regelingen in Australië en Canada, en VW in Brazilië werd veroordeeld om duizenden autobezitters te vergoeden, weigert het concern in Europa een collectieve oplossing. Het voert aan hier geen regels geschonden te hebben.

Verdeel en heers

VW wordt hier nochtans belaagd door tal van juridische procedures, maar hanteert volgens critici een verdeel-en-heerspolitiek om te ontsnappen aan een oplossing. Eerder dit jaar konden de gedupeerde klanten wel een overwinning optekenen in Praag: een rechtbank legde daar voor zover bekend voor het eerst in Europa een collectieve vergoeding op zoals in de VS.

Om de druk op te voeren werd in de zomer in Nederland de Diesel Emissions Justice Foundation opgericht, een stichting zonder winstoogmerk met het doel ook hier tot een algemene regeling te komen. Het aanvankelijk Nederlandse initiatief heeft intussen Europese allures gekregen, door de samenwerking met een team van experten en advocaten uit meerdere Europese landen.

Fortis

De Europese actie van de stichting wordt dinsdag afgetrapt op een persconferentie op een toepasselijke plaats, het museum Autoworld in Brussel. Voor België nemen de advocaten Laurent Arnauts (WATT Legal) en Geert Lenssens (SQ Law) deel aan het initiatief. Ze zijn bekend van andere massaschadedossiers zoals Fortis, L&H, Nyrstar en Arco. Beiden hebben in België al een rechtszaak aangespannen tegen VW. Voorts is er onder meer een procedure van Test-Aankoop, maar die is beperkt. In Duitsland startte dit najaar wel een classaction van duizenden consumenten tegen VW.