Europese verkoop elektrische wagens piekt in 2020

Vorig jaar zijn op de Europese markt voor het eerst meer dan 1 miljoen elektrische wagens en plug-inhybrides verkocht.

In de eerste 11 maanden van 2020 werden meer dan 1 miljoen elektrische en plug-inhybride auto's verkocht in Europa. Dat blijkt uit cijfers die de Berlijnse data-analist Matthias Schmidt verzamelde in 18 landen. Met een totale verkoop van 11 miljoen wagens reed dus een op de tien verkochte wagens elektrisch.

Een op de vier elektrische auto's werden vorig jaar in Duitsland, de grootste Europese markt, verkocht. Volkswagen lanceerde zijn ID.3, waarmee het de erfzonde van Dieselgate definitief van zich wil afwerpen. In 2025 hoopt Volkswagen 1 miljoen elektrische wagens te verkopen. Ook BMW schroefde zijn elektrische ambities op. Tegen 2023 wil de Beierse mastodont een derde van zijn omzet uit elektrische wagens halen.

In België stijgt de elektrische autoverkoop eveneens. In oktober behaalden de elektrische en hybride auto's hier een recordmarktaandeel van 18 procent. Daarmee loopt België een eind achter op Noorwegen, de beste leerling van de Europese klas. Het Scandinavische land was vorig jaar het eerste land ter wereld waar meer dan de helft van de nieuw ingeschreven auto's elektrisch reed.