Ex-Renault-topman Ghosn verlaat Japanse gevangenis

Ghosn was behoorlijk goed weggestopt. Hij droeg een blauwe pet en een zonnebril en had bovendien, net als de bewakers die hem begeleidden, een mondmasker aan. Na zijn vrijlating verdween hij in een auto.

Camera's

De in Brazilië geboren, in Libanon opgegroeide en in Frankrijk opgeleide zakenman zat meer dan drie maanden vast in een Japanse cel op verdenking van belastingfraude. Zijn advocaten slaagden er niet in om hem op borgtocht vrij te krijgen. Vorige maand wisselde Ghosn van juristen, met duidelijk meer succes. De autobons mag van de rechter Japan niet verlaten. Ook worden in zijn huis camera's opgehangen en mag hij geen contact hebben met derden.