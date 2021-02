Ex-topper van Tesla klaar voor aanval met Lucid Motors

Lucid Motors, dat 1 miljard dollar steun kreeg van Saoedie-Arabië, lanceert in de komende maanden zijn elektrische luxeauto. Met de Lucid Air gaat het de directe strijd aan met Tesla.

Aan het hoofd van Lucid Motors staat Peter Rawlinson. Hij was destijds de hoofdingenieur van Tesla en lag aan de basis van de Model S, het eerste luxebeest waarmee Tesla zich in 2012 aan de wereld toonde.

Intussen heeft het autobedrijf van Elon Musk ook toegankelijkere modellen op de markt, verkocht het vorig een half miljoen auto’s en heeft het een beurswaarde van ruim 800 miljard dollar.

Niemand geloofde in ons kunnen toen we aan de Model S werkten. De vijandigheid was echt frappant. Ik heb nu datzelfde gevoel met Lucid Air.

‘Niemand geloofde in ons kunnen toen we aan de Model S werkten. De vijandigheid was echt frappant. Ik heb nu datzelfde gevoel met Lucid Air’, zegt Rawlinson in een gesprek met Forbes. ‘Niemand gelooft ons, maar we brengen het echt naar een ander niveau.’

De motortechnologie en de efficiëntie is volgens hem ongeëvenaard en haalt geen enkele andere auto een hogere afstand per kilowattuur.

Usain Bolt

‘Kijk, als je een sprinter ben dan is je snelste tijd op de 100 meter het cijfer dat telt. Voor Usain Bolt is dat 9,69 seconden. Met elektrische auto’s kan je ook een ranking maken en dan is het die efficiëntie die telt.’

Aan de Lucid Air Dream Edition – met alle mogelijke snufjes – kleeft een prijskaartje van 169.000 dollar. Daarvoor krijg je 1.080 pk, kan je in 2,5 seconden optrekken van 0 tot 100 kilometer per uur, en geraak je met een volle batterij 832 kilometer ver.

169.000 Aan de Lucid Air Dream Edition met alle mogelijke snufjes kleeft een prijskaartje van 169.000 dollar.

‘Maar vergis u niet. Dat we enkel dure auto’s bouwen voor rijke mensen is een misverstand. Dat is niet waarom ik hier ben. That is not what drives me. We zijn geen bedrijf voor de minderheid’, zegt de topman.

De ambitie op middellange termijn is ook de massa benaderen en de technologie inzetten om auto’s te maken van 25.000 of 40.000 dollar. Dat lijkt verdacht veel op het pad dat Tesla uitstippelde om te geraken waar het nu staat.

Lucid Motors verwacht dit jaar minstens 6.000 Airs van de band te laten rollen in een nieuwe fabriek in Arizona. Dat zou moeten stijgen naar 25.000 stuks in 2022, in de veronderstelling dat er al een eerste goedkopere variant op de markt komt.

Saoedie-Arabië

Om zijn plannen waar te maken kreeg Lucid Motors in 2018 meer dan 1 miljard dollar toegestopt van het staatsfonds van Saoedie-Arabië. De laatste weken gaan er berichten rond dat het bedrijf de stap naar de beurs aan het overwegen is.

Elon en ik hebben veel gemeen. We zijn beiden geobsedeerd door technologie en engineering en mikken daarmee zo hoog mogelijk.

Over zijn periode bij Tesla en de samenwerking met Elon Musk zegt Rawlinson het volgende. ‘Ik heb er met hart en ziel gewerkt. Elon en ik hebben veel gemeen. We zijn beiden geobsedeerd door technologie en engineering en mikken daarmee zo hoog mogelijk’, klinkt het.