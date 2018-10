'FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla'

De Amerikaanse politiedienst FBI heeft het onderzoek naar misleiding van beleggers door de elektrische autobouwer Tesla opgeschroefd.

Het autobedrijf van CEO Elon Musk zou mogelijk onjuiste cijfers hebben gegeven over de productie zijn nieuwe Model 3. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal vrijdagavond op basis van ingewijden.

Tesla bereikte onlangs een schikking met beurswaakhond SEC over min of meer hetzelfde onderwerp. Daarbij ging het toen vooral over de tweets van Elon Musk over het van de beurs halen van zijn bedrijf, maar ook berichten over de autoproductie werden meegenomen.

Nu een burgerlijke procedure met die schikking is afgewend, ligt dus nog een strafrechtelijke zaak op de loer. Half september zei Tesla al dat het op vrijwillige basis informatie had verstrekt aan het openbaar ministerie. Toen was nog niet bekend dat het onderzoek draaide om de Model 3 en dat werd gekeken naar de periode vanaf begin 2017.

Het bedrijf liet in een verklaring weten mee te werken, maar al maanden niets meer te hebben gehoord van het openbaar ministerie. 'Geen dagvaarding, geen verzoek om een verklaring af te leggen of welke andere formele stap dan ook. Er zijn ook geen aanvullende verzoeken voor documenten binnengekomen'.

Vergrootglas

Tesla ligt onder het vergrootglas van beleggers, die ofwel heilig geloven in het bedrijf of veel geld inzetten op de ondergang van Tesla. Het bedrijf geeft veel geld uit aan de ontwikkeling van auto's en het op gang krijgen van de productie, en torst flinke schulden met zich mee.

De Model 3 is een belangrijk puzzelstukje in de strategie van Tesla, dat tot de lancering van die auto vooral duurdere auto's maakte. De Model 3 is het eerste massaproductievoertuig van Tesla, en daarmee ook de auto waarmee zwarte cijfers geschreven moesten worden. Dat laatste lukte alvast in het derde kwartaal.