Fabrieksbaas weg bij Volvo Car Gent

De Antwerpenaar Eric Van Landeghem neemt op 1 september afscheid als fabrieksdirecteur van Volvo Car Gent. De Duitser Stefan Fesser, die overstapt van PSA (Peugeot-Citroën), volgt hem op.

De wissel wordt bevestigd door het Volvo-hoofdkwartier in Göteborg, dat verder karig is met commentaar. Volgens Het Nieuwsblad blijft Van Landeghem, die niet onmiddellijk voor commentaar bereikbaar was, actief binnen Volvo als lid van de afdeling Global Produc­tion Operations.

De Antwerpenaar zal bij zijn vertrek op 1 september precies zeven jaar aan de slag geweest zijn in de autofabriek, eerst als vicefabrieksdirecteur en rechterhand van fabrieksdirecteur Geert Bruyneel en sinds september 2013 zelf als fabrieksbaas, na de promotie van Bruyneel binnen de Volvo-groep.

Van Opel Antwerpen naar Volvo Gent

Voor Van Landeghem kwam Volvo als geroepen, want bij concurrent Opel was hij op een dood spoor beland. Hij was vicefabrieksdirecteur van Opel Antwerpen op het moment dat de toenmalige Amerikaanse eigenaar General Motors besliste de fabriek te sluiten. Van Landeghem passeerde eerder in andere geledingen van de autoreus: hij werkte onder meer vijf jaar in het engineeringcentrum van Opel in het Duitse Rüsselsheim.

Hij kreeg de leiding over Volvo Car Gent op een moeilijk moment, want het was toen nog onduidelijk welke nieuwe modellen de fabriek nog kon binnenhalen. Dat had alles te maken met de overname van Volvo door de Chinese groep Geely.

Volvo Car Gent werd tegen wil en dank een Vlaamse symboolfabriek, als laatste auto-assemblagesite op Vlaams grondgebied na het einde van Ford Genk in 2014, Opel Antwerpen in 2010 en Renault Vilvoorde in 1997. In het Brusselse Vorst is er wel ook nog Audi Brussels.

Fabriek van de 'kleine' Volvo's

De Gentse fabriek, die goed is voor 5.000 tot 6.000 werknemers en een productie van 240.000 wagens in 2017, is in volle transformatie. Ze wordt voortaan de fabriek van de 'kleinere' Volvo-modellen.

De assemblage van de grotere modellen V60 en S60 loopt volgende week ten einde. Naast de huidige compacte SUV XC40 wordt er voortaan het Geely-merk Lynk & Co gebouwd en vanaf 2020 volgt de elektrische versie van de XC40.

De voorbije maanden kwamen er gunstige berichten. Volvo gaat op zijn havensite in Gent een assemblagelijn voor batterijen installeren, zo schreef De Tijd dinsdag nog. Die zijn bestemd voor de elektrische XC40. Die bijkomende investering lijkt de toekomst van de Gentse fabriek in het Volvo-Geely-universum te verzekeren.

De XC40 is ook goed op weg een enorm succes te worden. Van het compacte model zijn in acht maanden tijd al 80.000 exemplaren besteld, waardoor de verhoopte verkoop van 100.000 stuks per jaar wellicht overschreden wordt.