Familie D'Ieteren investeert in 3D-camera's voor zelfrijdende wagens

Het investeringsvehikel van de familie Périer-D'Ieteren stapt in Outsight, een Franse expert in 3D-camera's voor zelfrijdende auto's.

De autofamilie D'Ieteren springt op de trein van de zelfrijdende auto. SPDG, de holding van de familie Périer-D'Ieteren, neemt deel aan een kapitaalronde van 20 miljoen euro van de Franse start-up Outsight. Het bedrijf, dat pas dit jaar werd opgericht, ontwikkelde naar eigen zeggen de eerste '3D semantische camera's'.

De familie Périer-D'Ieteren investeert al jaren in bedrijven die actief zijn in de sectoren mobiliteit, smart cities en e-health.

De technologie van Outsight tilt de zelfrijdende auto naar een hoger niveau. Dankzij de camera's van het bedrijf kunnen slimme machines niet alleen hun omgeving in 3D zien en begrijpen, maar ook de materiële samenstelling van objecten detecteren. Zo kan de technologie van Outsight auto's, verkeerslichten en dieren herkennen, maar ook sneeuw of olievlekken op honderden meters afstand signaleren. Daardoor worden zelfrijdende auto's, waarvan de camera's nu vaak niet ver reiken of niet goed werken bij slecht weer, een pak veiliger.

D'Ieteren

SPDG (Société Anonyme de Participation et de Gestion) stapt samen met de Franse bank BNP Paribas en het Franse investeringsfonds Demeter Partners, een vroegere aandeelhouder van het gekapseide Vlaamse energiebedrijf Electrawinds, in het kapitaal van Outsight. Ook de Franse toeleverancier Faurecia en de Franse luchtvaartreus Safran steken de start-up geld toe.

SPDG is met een aandeel van 25 procent een van de twee hoofdaandeelhouders van de beursgenoteerde groep D'Ieteren, vooral bekend als de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken. SPDG omvat de familietak van Catheline D'Ieteren, de zus van ex-voorzitter Roland D'Ieteren, die getrouwd is met Maurice Périer. Hun zoon Olivier Périer, een D'Ieteren-telg van de zevende generatie, is CEO van SPDG en vicevoorzitter van de groep D'Ieteren.