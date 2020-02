Familie D'Ieteren investeert in Leuvense autotechnologie

De familie Périer-D’Ieteren en PMV steken geld in IVEX. Die start-up ontwikkelt software voor zelfrijdende auto’s en werkt samen met Renault.

IVEX haalt 1,2 miljoen euro op om zich voor te bereiden op een toekomst waarin zelfrijdende auto’s snelwegen en stadscentra veroveren. De start-up ontwikkelde software die dienstdoet als veiligheidscontrole, om het gekozen pad van een auto te checken. Er lopen samenwerkingen – in testfase - met Renault, het Chinese SAIC Motor en Case New Holland, een producent van landbouwmachines.

De investeerders zijn PMV, Noshaq, Marc Jacobs, The Faktory en SPDG. Dat laatste is de holding van de familie Périer-D’Ieteren. Die heeft ook 25 procent in het beursgenoteerde D’Ieteren.

SPDG heeft zijn zinnen duidelijk op zelfrijdende technologie gezet. Eerder pompte het al geld in het Franse Outsight, expert in 3D-camera’s. Die technologie zou niet alleen auto’s, verkeerslichten en dieren herkennen, maar ook sneeuw en olievlekken vanop afstand kunnen signaleren. Dat is nodig om de veiligheid te verbeteren.

Complex

Ook IVEX heeft als ambitie de kans op verkeersongelukken te minimaliseren. ‘In de software van een zelfrijdende auto zitten veel verschillende componenten. Alle informatie van sensoren, camera’s, lidar- en sonarsystemen wordt verwerkt en op basis daarvan wordt een te volgen pad gekozen. Onze software gaat checken of dat pad veilig is', zegt Quentin de Clercq, operationeel directeur van IVEX. 'Dat is heel complex. We houden rekening met meer dan 5.000 regels, afhankelijk van de verkeerssituatie rond het voertuig, de snelheid, enzovoort.’